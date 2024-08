Sportevent in Nagold: Jeder „Finisher“ ist auch ein Sieger

Sportevent in Nagold

11 Im Badepark startete der erste Volks-Triathlon in Nagold. Foto: Fritsch

Premiere nach Maß: Fast 300 Teilnehmer gingen am Samstag beim ersten Volks-Triathlon in Nagold an den Start.









Der Nagolder Stadtpark Kleb stand am Wochenende ganz im Zeichen des Triathlon. Während am Samstag zunächst ein Volks-Triathlon mit der sogenannten Kurzdistanz auf dem Programm stand, ging es am Sonntag beim Nordschwarzwald-Triathlon über die volle Iron-Man-Distanz mit 3,8 Kilometern Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einem anschließenden Marathon über 42 Kilometer – worüber wir noch berichten werden.