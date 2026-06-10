Sportentwicklung in Albstadt: „Der Sanierungsbedarf bei den Hallen ist groß“

Die vergangene Sportentwicklungsplanung der Stadt Albstadt ist schon eine Weile her. Im Jahr 2014 wurde diese zuletzt abgehalten; die Empfehlungen von damals wurden bislang jedoch nur teilweise umgesetzt. Das soll sich mit der jüngsten Fortschreibung des Papiers ändern. In der Sitzung des Gemeinderats vor den Pfingstferien stellte Wolfgang Schabert, Geschäftsführer des Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps), das die Stadtverwaltung in dem Prozess begleitet hat, den Abschlussbericht zur Fortschreibung der kommunalen Sportentwicklungsplanung 2026 vor.

Schabert sprach gegenüber dem Gremium von einem „spannenden, erfolgreichen Konzept, das in keiner Schublade verschwinden wird“. Die Sportentwicklungsplanung umfasst Bestands- und Bedarfsanalysen und betrachtet neben der Weiterentwicklung von Sportstätten auch die Angebots- sowie Organisationsstrukturen der Sportvereine. Ziel sei es, den Bedarf an Sport- und Bewegungsräumen zu ermitteln, bestehende Anlagen effizient zu nutzen und die Sportentwicklung in Albstadt für die kommenden acht bis zehn Jahre strategisch auszurichten, wie es in der Sitzungsvorlage heißt.

Ziel: Sport- und bewegungsfreundliches Albstadt

Zunächst wurden die Bedürfnisse in der Bevölkerung, in den Sportvereinen sowie in den Schulen abgeklopft. Parallel wurden in einer Bestandsaufnahme das derzeitige Sport- und Bewegungsangebot sowie die entsprechenden Räume in der Stadt erfasst. Entstanden ist eine Bestands-Bedarfs-Bilanzierung, aus welcher eine Planungsgruppe Ziele und Handlungsempfehlungen für ein sport- und bewegungsfreundliches Albstadt abgegeben hat.

Das Ergebnis des Sportplatzbedarfs der Vereine: In allen Stadtteilen ist im Sommer ausreichend Kapazität vorhanden, im Winter ist lediglich in Ebingen ein Mangel von acht Stunden pro Woche zu verzeichnen. Als mögliche Handlungsansätze empfohlen wird die Bildung beziehungsweise die Stärkung von „Sportzentren“ mit hochwertiger Ausstattung wie Kunstrasenplätzen sowie vereinsübergreifender Nutzung, insbesondere in den Sportarten Fußball und Leichtathletik. Nicht mehr benötigte Sportplätze könnten hingegen, so die Anregung der neuen Sportentwicklungsplanung, zu Multifunktionsspielfeldern umgebaut werden, um Sport einem breiten Publikum in den Stadtteilen zu ermöglichen.

Hallensanierungskonzept hat hohe Priorität

Die Empfehlungen der Planungsgruppe wurden nach Wichtigkeit priorisiert: Einen besonders hohen Stellenwert hat demnach die Überarbeitung des bestehenden Hallensanierungskonzeptes. „Der Sanierungsbedarf bei den Hallen ist groß“, erläuterte Schabert. Dazu ist für die Planungsgruppe die Schaffung der angesprochenen vereinsübergreifenden Sportartenzentren für Fußball und Leichtathletik sowie der Ausbau der Wertschätzung des Ehrenamtes besonders wichtig.

Weiter unten in der Prioritätenliste steht die bewegungsfreundliche Gestaltung der Schulhöfe, die Optimierung der Hallenbelegung sowie die Verbesserung der öffentlich-zugänglichen Bewegungsmöglichkeiten. Ebenfalls eine Empfehlung des Papiers: ein Social-Media-Account „Sport in Albstadt“, die Verbesserung der Radwegesituation sowie die verstärkte Etablierung von FSJ-Stellen „Schule und Sport“ zur Verbesserung der Kooperation zwischen Vereinen und Schule.

Hallenbelegung optimieren

Viele gute Vorsätze, die entsprechend der Haushaltslage nach und nach umgesetzt werden sollen. Dazu hat sich der Gemeinderat mit seinem einstimmigen Votum in der jüngsten Sitzung ausgesprochen. Zudem soll der begonnene Dialog zwischen den einzelnen Akteuren aus Vereinen und Institutionen weiter unterstützt werden; die Planungsgruppe soll auf Dauer etabliert werden. Als Startprojekte hat jene Planungsgruppe die Bildung vereinsübergreifender Sportartenzentren sowie die Optimierung der Hallenbelegung definiert. Letztere könne auch ohne großen Finanzaufwand ermöglicht werden.

SPD-Stadtrat Nils Maute wies in der Sitzung noch auf den Mangel an Spielplätzen sowie deren Modernisierung hin, welchen die Bürger in einer Befragung im Rahmen der Sportentwicklungsplanung moniert hätten. Seine persönliche Einschätzung: „Besonders in der Ebinger Innenstadt fehlt ein Spielplatz – sowohl als Bewegungsraum als auch als familienfreundliches Element für die Aufenthaltsqualität.“

Sport als Neigungsfach am Gymnasium Ebingen

Um sportliche Bildung ging es in der Gemeinderatssitzung in einem weiteren Tagesordnungspunkt. Am Gymnasium Ebingen wird im Schuljahr 2027/2028 ein Sportprofil eingerichtet. Das Gremium beschloss den Antrag einstimmig. An Gymnasien in Baden-Württemberg wählen Schüler ab Klasse 8 ein vierstündiges Profilfach, das als Hauptfach zählt. Am Gymnasium Ebingen können Schüler für das Schuljahr 2027/2028 auch das Profilfach Sport wählen. Das Profilfach Sport biete sich für das Gymnasium Ebingen vor allem dadurch an, weil Sport in besonderem Maße bereits im Schulprofil verankert ist, und die Sportstadt Albstadt über gut ausgeprägte sportliche Strukturen als auch über geeignete Sportstätten verfüge, heißt es in der Sitzungsvorlage. Für das Zustandekommen müssen sich mindestens 15 Schüler für das Profilfach Sport entscheiden, die maximale Aufnahmekapazität ist bei 30 Schüler gedeckelt.