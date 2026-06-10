Sportentwicklung in Albstadt: „Der Sanierungsbedarf bei den Hallen ist groß“

Der Abschlussbericht zur jüngsten Sportentwicklungsplanung in Albstadt wurde im Gemeinderat vorgestellt. Hohe Priorität hat die Überarbeitung des Hallensanierungskonzeptes.
Die vergangene Sportentwicklungsplanung der Stadt Albstadt ist schon eine Weile her. Im Jahr 2014 wurde diese zuletzt abgehalten; die Empfehlungen von damals wurden bislang jedoch nur teilweise umgesetzt. Das soll sich mit der jüngsten Fortschreibung des Papiers ändern. In der Sitzung des Gemeinderats vor den Pfingstferien stellte Wolfgang Schabert, Geschäftsführer des Institut für Kooperative Planung und Sportentwicklung (ikps), das die Stadtverwaltung in dem Prozess begleitet hat, den Abschlussbericht zur Fortschreibung der kommunalen Sportentwicklungsplanung 2026 vor.