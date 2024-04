1 Streifen auf Sporthosen: Adidas hat gegen Nike wegen eines zu ähnlichen Designs geklagt. Foto: Daniel Karmann/dpa

Die drei Streifen sind Markenzeichen von Adidas. Der Sportartikelhersteller hat gegen Konkurrent Nike geklagt - wegen zu großer Ähnlichkeit beim Design. Das US-Unternehmen wehrt sich gegen das Urteil.









Link kopiert



Düsseldorf - Wie viele in einer bestimmten Form angeordnete Streifen dürfen auf einer Nike-Hose zu sehen sein? Mit dieser Frage beschäftigt sich seit dieser Woche das Oberlandesgericht Düsseldorf. Das Berufungsverfahren ist am Dienstag eröffnet worden. Hintergrund ist ein Streit zwischen den Sportartikelherstellern Nike und Adidas. Am 28. Mai will der Vorsitzende Richter Erfried Schüttpelz das Urteil verkünden.