Sportartikel-Riese: Nike übertrifft Erwartungen mit Quartalszahlen

Der Sportartikel-Konzern Nike versucht, aus einem weitgehend hausgemachten Tief zu kommen. Der Fokus auf das Sport-Kerngeschäft soll es richten.
Beaverton - Nike kommt auf seinem Weg aus seinen Geschäftsproblemen voran. Im vergangenen Quartal übertraf der Sportartikel-Riese die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street. Konzernchef Elliott Hill hatte dem Adidas-Konkurrenten einen stärkeren Fokus auf Sportler verordnet, nachdem das Sortiment in den vergangenen Jahren vermehrt in den Lifestyle-Bereich ging.