Sportartikel: Adidas startet mit Schwung ins Jahr der Fußball-WM

Das Großereignis in Nordamerika soll für die Traditionsmarke aus Franken ein großer Umsatztreiber werden. Die Vorbereitungen sind getroffen.
Herzogenaurach - Der fränkische Sportartikelhersteller Adidas ist mit einem der besten Geschäfts-Quartale seiner Firmengeschichte ins Jahr der Fußball-WM gestartet. Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada, für die bereits eine riesige Marketing-Maschinerie läuft, soll für Adidas "eine große, große Sache" werden, wie Firmenchef Bjørn Gulden in Herzogenaurach sagte. "Die Sichtbarkeit unserer Marke wird enorm sein", betonte er.