Sportarten für Kenner: Diese Ortenauer Athleten bringen Topleistungen ohne Scheinwerferlicht

In ihren Disziplinen gehören Felix von Roeder und Stefan Marte zu den Besten in ganz Deutschland. Was treibt sie an?
Das Werfen von kleinen Säckchen in ein Loch auf einem Holzbrett ist die große Leidenschaft von Felix von Roeder. Der Diersburger gehört zu Deutschlands besten Cornhole-Spielern. Die Sportart aus den USA hat es nach Europa geschafft. 2019 unternahm von Roeder seine ersten Versuche in der Nischensportart, im vergangenen Jahr hat es der Ortenauer sogar in das Nationalteam geschafft. „Ein gigantischer Erfolg“, betont von Roeder im Gespräch.