Sportangebot in Lörrach: Flag-Football und Cricket sind neu in Stetten

Der Verein will damit erneut ein starkes Zeichen für Vielfalt und moderne Sportentwicklung in der Region setzen. Nachdem im vergangenen Jahr mit der Gründung der Flag‑Football‑Abteilung „Blackforest Vipers“ bereits eine neue und sehr erfolgreiche Sportart das Vereinsangebot bereichert hat, folgt nun die nächste Erweiterung: Im März startet offiziell die neue Cricket‑Abteilung des TuS – ein Angebot, das in Lörrach längst überfällig war, heißt es in einer Mitteilung der Versammlung.

Sportliche Heimat für das Cricket-Spiel Cricket zählt weltweit zu den populärsten Sportarten, insbesondere in Indien, Pakistan, Sri Lanka, Australien und England. Auch in Lörrach ist in den vergangenen Jahren ein stetig wachsendes Interesse zu beobachten, vor allem bei Menschen, die Cricket aus ihrer Heimat kennen und einen Bezug zu diesem Sport haben. Bislang fehlte jedoch ein strukturierter Rahmen, um Cricket regelmäßig, organisiert und gemeinschaftlich auszuüben. Diesen Raum schafft der TuS Lörrach‑Stetten nun, heißt es in der Mitteilung des Vereins.

Mit der Gründung der Cricket‑Abteilung bietet der Verein eine sportliche Plattform, die Integration, Begegnung und kulturellen Austausch fördert. Durch die Mischung aus Technik, Taktik und Athletik sei Cricket sowohl für Einsteiger als auch für erfahrene Spieler attraktiv. Der TuS stellt zu Beginn die nötige Ausrüstung bereit und organisiert regelmäßige Trainingszeiten sowie Schnupperangebote, um allen Interessierten einen leichten Zugang zu ermöglichen.

„Wir freuen uns sehr über die große Nachfrage und möchten Cricket langfristig in der Region etablieren“, erklärt der Verein. „Cricket verbindet Menschen – unabhängig von Herkunft, Sprache oder sportlicher Erfahrung. Genau das entspricht unseren Vereinswerten.“

Flag Football als Erfolgsgarant

Bereits im Vorjahr konnte der TuS mit einem neuen und modernen Sportangebot Aufmerksamkeit gewinnen: die Flag‑Football‑Abteilung wurde unter dem Namen Blackforest Vipers gegründet und hat sich seitdem bemerkenswert entwickelt. Flag Football ist eine kontaktarme Variante des American Football und zeichnet sich durch Schnelligkeit, Spielwitz und taktische Elemente aus. Die Sportart spreche besonders Jugendliche, junge Erwachsene und Familien an, da sie ohne schwere Schutzausrüstung ausgeübt werden kann und dennoch die Faszination des Footballs vermittelt.

Die Blackforest Vipers etablierten sich schnell als engagiertes, offenes Team, das Neuzugänge herzlich aufnimmt und durch regelmäßige Trainings sowie erste Turnierteilnahmen bereits eine feste Gemeinschaft aufgebaut hat. Die Resonanz aus der Bevölkerung zeige eindrucksvoll, wie gut neue Sportangebote in Lörrach angenommen werden – ein Trend, den der TuS Lörrach‑Stetten mit der neuen Cricket‑Abteilung bewusst fortführen will.

Ein Verein im Wandel und voller Zukunftsideen

Mit der Aufnahme von Flag Football und nun Cricket verfolgt der TuS Lörrach‑Stetten eine klare Strategie: Der Verein möchte moderne, attraktive und vielseitige Sportangebote schaffen, die Menschen in unterschiedlichen Lebenssituationen ansprechen. Damit entsteht nicht nur ein breiteres Sportportfolio, sondern auch ein wertvoller Beitrag zu Integration, Gemeinschaft und gesellschaftlichem Zusammenhalt in Lörrach.

„Unser Ziel ist es, Sportarten einzubinden, die heute relevant sind – weil sie Menschen begeistern, zusammenbringen und neue Perspektiven schaffen“, wird die Vorstandsriege in der Mitteilung zitiert. „Die Vielfalt unserer neuen Abteilungen zeigt, dass wir uns als Verein stetig weiterentwickeln und offen für neue Impulse sind.“

Mit den Abteilungen Cricket und Flag Football hat der TuS Lörrach‑Stetten zwei starke und zukunftsweisende Sportarten in seine Vereinsfamilie aufgenommen – und setzt damit ein Zeichen für Integration, Modernität und sportliche Vielfalt in der Region.

Wo es weitere Informationen gibt

Interessierte Sportler sind eingeladen, Teil der neuen Abteilungen zu werden oder sich unverbindlich zu informieren. Anfragen zur Cricket‑Abteilung können an cricket@tus-stetten.com und für Flag-Football an football@tus-stetten.com gerichtet werden. Weitere Informationen zu den Blackforest Vipers, Cricket sowie allen anderen Abteilungen finden sich auf der neuen Vereinswebseite www.tus-stetten.com.