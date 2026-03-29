Sportangebot in Lörrach: Flag-Football und Cricket sind neu in Stetten

Der Turn- und Sportverein Lörrach-Stetten baut sein Sportangebot weiter aus.
Der Verein will damit erneut ein starkes Zeichen für Vielfalt und moderne Sportentwicklung in der Region setzen. Nachdem im vergangenen Jahr mit der Gründung der Flag‑Football‑Abteilung „Blackforest Vipers“ bereits eine neue und sehr erfolgreiche Sportart das Vereinsangebot bereichert hat, folgt nun die nächste Erweiterung: Im März startet offiziell die neue Cricket‑Abteilung des TuS – ein Angebot, das in Lörrach längst überfällig war, heißt es in einer Mitteilung der Versammlung.