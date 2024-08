Sportangebot in Hüfingen: Neues Leben im alten Depot-Markt

Sportangebot in Hüfingen

1 Geschäftsführer Michael Remlinger will nach der Gründungsphase im November mit einem Prime-Time-Fitness-Center in Hüfingen durchstarten. Foto: Johann Müller-Albrecht

Michael Remlinger eröffnet hier ein Fitness-Studio. Der Geschäftsführer sieht noch kein Überangebot.









Wer sich fit halten möchte, geht spazieren oder eine Runde joggen, treibt im Verein Sport – oder besucht eines der Fitness-Studios auf der Baar. In den ehemaligen Depot-Markt in Hüfingen kehrt wieder Leben ein. Dort öffnet Michael Remlinger im November ein Prime-Time-Fitness-Studio: „Man soll einfach vor oder nach der Arbeit oder auch in Pausen zu uns kommen können, um sein individuelles Sportprogramm zu absolvieren“, sagt der 34-jährige Geschäftsführer. Bei Prime Time Fitness handelt es sich um ein Franchise-Konzept.