Zum wiederholten Mal hat der Stadtverband für Sport in die Waldgaststätte Schützenhaus in Schramberg zur Ehrung der erfolgreichen Absolventen des deutschen Sportabzeichens eingeladen.

Die Bewirtung im Schützenhaus übernahmen, in bewährter Weise unter der Organisation von Thomas Braun, einige Mitglieder der Schützengesellschaft Schramberg.

Der Vorsitzende des Stadtverband für Sport, Ralf Rückert, freute sich über die zahlreichen zu Ehrenden, die den Weg in den Raustein gefunden hatten. Aber weitaus noch mehr Sportler hatten die Möglichkeit genutzt und das deutsche Sportabzeichen erworben.

Was Rückert besonders gefreut hat, ist die sehr große Anzahl an jungen Sportlern der Leichtathletikabteilung der Sportgemeinschaft Schramberg unter den Geehrten. So hatten unter der Anleitung von Antje Valenti, Yannick Wegner und Matteo Valenti 43 junge Sportler das Leistungsabzeichen erworben.

Ehrenamtliche Prüfer erforderlich

Damit auch in der Zukunft in Schramberg die Möglichkeit gegeben ist das deutsche Sportabzeichen zu erwerben, brauche man ehrenamtliche Prüfer wie Claudia Müller, Karin Allgeier, Antje Valenti, Steffen Dreyer und Heinz Kammerer, die trainieren und prüfen. Ihnen dankte Rückert besonders. Auch er selbst werde weiterhin das Training übernehmen und Prüfungen abnehmen.

57 goldene Abzeichen

91 Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnte er ehren, darunter gab es sieben bronzene, 25 silberne und 57 goldene Abzeichen.

Die Geehrten sind:Jugend, Bronze: Jona Seelig, Rafael Kandzia, Jonas Kurz, Ben Müller

Jugend, Silber: Marlene Auber, Lahja Beller, Maximilian Faist, Joana Fus, Lea Ganter, Nico Ginter, Elias Joachim Hänsler, Natalia Kandzia, Jonas Mauch, Leyla Mesenzew, Lene Müller, Daniel Nyitrai, Hannes Totzki, Arne Weißer, Ayla Wolf und Mia Wolf.

Jugend, Gold: Arthur Adolph, Oliver Adolph, Pauline Adolph, Franka Auber, Melia Braun, Greta Dold, Milena Erdmann, Emilia Fehrenbacher, Jana Ganter, Jule Ganter, Leni Hönle, Paul Hutt, Karolina Kapitza, Sina Lauble, Emilio Merz, Emma Neudeck, Luisa Oehler, Justus Schaupp, Theresa Schaupp, Pia Emma Sonntag, Matteo Valenti, Milo Erik Weißer und Paul Weisser.

Erwachsene, Bronze: Stefan Broghammer, Edona Krasniqi und Janina Moosmann.

Erwachsene, Silber: Barbara Aßfalg, Steffen Dreyer, Oliver Ginter, Leonardo Giuffrida, Fabrice Günther Heitzmann, Marie Hezel, Michael Lehmann, Sibylle Munz, Walter Rapp, Michelle Rudyk und Andre Schlupp.

Erwachsene, Gold: Karin Allgaier, Wolfgang Baur, Martina Eckl, Sandra Efthymiou, Sibylle Eickhoff, Angelika Fehrenbacher, Maria Himmelsbach, Heinz Kammerer, Stefanie Melvin, Ruth Mink, Jule Flaig, Marion Flaig, Rudolf Herr, Rosi Hettich, Peter Kasenbacher, Werner Kaupp, Thomas Klausmann, Rudolf Kleinfelder, Winfried Kuhner, Markus Laub, Martin Leonhardt, Claudia Müller, Wilfried Roming, Andrea Rückert, Ralf Rückert, Harald Schneider, Martin Schuler, Guido Seckinger, Jana Spörl, Petra Thomann, Antje Valenti und Yannick Wegner.