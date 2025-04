Horrorhaus in Klosterreichenbach Polizei rückt an und räumt Gebäude – Tatverdächtiger flüchtig

Wegen zahlreicher Baumängel war ein Mehrfamilienhaus in Klosterreichenbach schon mehrfach in den Schlagzeilen. Nun rückte am Montagabend die Polizei schwer bewaffnet mit zahlreichen Streifenwagen an und forderte die Bewohner auf, das Gebäude zu verlassen – offenbar wegen einer Bedrohungslage.