Sportabzeichen Bad Liebenzell: 100 Sportler bestehen Prüfungen

Im Rathaus von Bad Liebenzell fand die festliche Verleihung der Sportabzeichen statt. In diesem Jahr konnten insgesamt 100 Sportler aus den drei Vereinen der Sportabzeichen-Gemeinschaft, die aus der Turnerschaft Bad Liebenzell, der PSG Calw und der SG Monakam besteht, ihre Prüfungen erfolgreich abschließen. Das entspricht einer Steigerung von 14 Teilnehmern im Vergleich zum Vorjahr. Zusätzlich haben 17 Sportler das Österreichische Sportabzeichen erfolgreich erworben und damit ihre Vielseitigkeit unter Beweis gestellt.

Gabi Nonnenmacher, Prüferin der Sportabzeichen-Gemeinschaft, eröffnete die Veranstaltung mit einer Ansprache und begrüßte Bürgermeister Roberto Chiari sowie die Vertreterin des Sportkreises Calw, Karin Weik. Gabi Nonnenmacher betonte die Bedeutung des ersten Schrittes: „Jede Leistung beginnt mit der Entscheidung, es zu versuchen“, und ermutigte die Anwesenden, sich auch in Zukunft neuen sportlichen Herausforderungen zu stellen.

Bereits das 60. Abzeichen

Bürgermeister Roberto Chiari folgte mit seinen Grußworten und gratulierte den Teilnehmern zu ihren sportlichen Erfolgen. Zudem sprach er seinen Dank an die ehrenamtlichen Prüfer aus: „Ihr Einsatz ist ein großes Vorbild und motiviert uns alle, aktiv und gesund zu bleiben.“

Besonders geehrt wurde Rainer Schalck, der in diesem Jahr bereits sein 60. Sportabzeichen erhielt. Schalck, der seit vielen Jahren aktiv am Programm teilnimmt, ist ein Paradebeispiel für die Bedeutung von Ausdauer und Fitness. „Das Sportabzeichen stellt für mich jedes Jahr eine neue Herausforderung dar, die mir viel Freude bringt,“ sagte er bei der Verleihung stolz.

118 Prüfungsstunden an 32 Tagen

Die Prüfungen fanden auf den Außensportanlagen der Brühl-Turnhalle sowie in der Halle statt, wo Familien, Kinder und Erwachsene bis ins hohe Alter in verschiedenen Disziplinen ihr Können unter Beweis stellten. Die Schwimmdisziplinen wurden im Freibad durchgeführt. Darüber hinaus fanden Langstreckenläufe und Radfahren in der Umgebung statt. Die ehrenamtlichen Prüfer haben in diesem Jahr insgesamt 118 Prüfungsstunden an 32 Tagen geleistet.

Vereine betonen Bedeutung

Die Sportabzeichen-Gemeinschaft Bad Liebenzell unterstrich die Bedeutung der Veranstaltung für das Gemeinschaftsgefühl und die Motivation in der Region.

Die jährlich stattfindenden Prüfungen umfassen die Disziplinen Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination, die auf die körperlichen Voraussetzungen und Altersgruppen der Teilnehmer abgestimmt sind.

Die Termine fürs nächste Jahr sowie weitere Informationen zum Sportabzeichen finden Sie ab Frühjahr 2025 auf www.sportabzeichen-liebenzell.de.