Ärger um Rottweiler Fasnet Narrensprung beschäftigt Polizei und Zunftobere

Auch am Dienstagmorgen erlauben sich in Rottweil einige Narren eine Narretei und zeigen sich in der Innenstadt. Die Polizei gibt dieses Mal das Schwarze Tor nicht frei. Die Vorgänge am Montag wiederum werden zu einem Prüffall. Die Narrenzunft distanziert sich ausdrücklich von dem Geschehen.