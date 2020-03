Sport Viele Vereine stellen den Trainingsbetrieb ein

"Wie bereits in anderen Fachverbänden praktiziert, trägt auch der Skiverband Schwarzwald der Bekämpfung und Eindämmung der Corona-Pandemie Rechnung. Nach einstimmigem Beschluss der Sportführung des Skiverbandes Schwarzwald werden alle geplanten Maßnahmen im Breiten- und Leistungssport, die vom 13. März bis einschließlich 19. April 2020 terminiert waren, abgesagt und für die Saison 2019/20 ersatzlos gestrichen. So wirkt sich das Coronavirus drastisch auf die Lehrgänge und Wettkämpfe im Verbandsgebiet des SVS aus", teilt Joachim Hahne vom Skiverband Schwarzwald mit. Skisprung "Unser Trainingsbetrieb läuft in ›Kleingruppen‹ weiter. Wer nicht in den Kleingruppen trainieren möchte/will, macht den individuellen Plan selbstständig zu Hause", so Rolf Schilli, der Landestrainer und Bundesstützpunktleiter (Hinterzarten).

TV Villingen

"Aufgrund der Entscheidung des Kultusministeriums, die Schulen und Kindertageseinrichtungen ab dem 17. März bis nach den Osterferien zu schließen und vor dem Hintergrund, dass die Stadt Villingen-Schwenningen und der Landkreis ebenfalls ab kommender Woche die Sporthallen schließen werden, werden auch wir als Verein mit den folgenden Maßnahmen einen Beitrag leisten, einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus entgegen zu wirken. Der Turnverein Villingen stellt ab Montag, 16. März, bis zum 19. April seinen kompletten Sportbetrieb ein. Dies beinhaltet alle Trainingseinheiten, Wettkämpfe und Kursmaßnahmen, die im aktuellen Programmheft aufgeführt sind. In der zweiten Osterferienwoche werden wir die Situation neu beurteilen und unsere weiteren Maßnahmen an die dann zu diesem Zeitpunkt bestehende Situation anpassen. Die für den 25. März geplante Hauptversammlung wird verschoben. Das Vereinsheim an der Sportanlage Hubenloch in der Kalkofenstraße bleibt ebenfalls bis zum 19. April geschlossen." Dies teilte Sven Kieninger, der Geschäftsführer des TV Villingen, mit.

TV Furtwangen

"Der Turnverein Furtwangen stellt mit sofortiger Wirkung den gesamten Trainings- und Wettkampfbetrieb aller Abteilungen ein", ist auf der Homepage der Furtwanger zu lesen. Dies bestätigt auch Nils Ploetz, der Coach der Frauen-Volleyballerinnen. "Die Volleyball-Abteilung des TV Furtwangen hat den Trainingsbetrieb bis auf Weiteres eingestellt." Wild Wings Future "Wir haben unseren Trainingsbetrieb vorerst bis nach den Osterferien eingestellt", gibt Wayne Hynes, der Sportliche Leiter der Wild Wings Future, preis. Billard "Alle Billardveranstaltungen sind in ganz Deutschland bis einschließlich dem 5. April abgesagt", schreibt Andreas Dittrich vom BSC St. Georgen. Auch die für den 27. März geplante BSC-Hauptversammlung würde ausfallen.

DJK Villingen

"Der Sport- und Trainingsbetrieb bei DJK Villingen ist ab sofort – und bis auf Weiteres – komplett eingestellt; vorgesehene Termine oder Veranstaltungen des Vereins sind bis auf Weiteres abgesagt. Wir wollen damit unseren Beitrag dazu leisten, dass die Verbreitung des Coronavirus nach derzeitigen Einschätzungen bestmöglich eingedämmt werden kann." Dies teilten die DJK-Vorstandsmitglieder Ulrich Junginger und Michael Günther mit.

LG Baar/LV Donaueschingen

"Wir entscheiden in der kommenden Woche, wie es weitergeht. In die Hallen gehen wir auf keinen Fall", mailt uns Regina Kessler vom LV Donaueschingen. VfH Schwenningen Peter Gary, der Vorsitzende des VfH, schreibt: "Wir werden nun erst einmal zwei Wochen Pause machen. Dann sieht man weiter."

TG Schwenningen

"Die TG Schwenningen Handball macht auf jeden Fall bis 19. April im Jugendbereich Pause, bei den Aktiven wollen wir zum 5. April eine neue Einschätzung der Lage machen. Unser Spielbetrieb bei den Aktiven ist erst einmal nur bis zum 18. April ausgesetzt. Allerdings glaube ich, dass wir nicht mehr beginnen werden, denn zum Beispiel ist in Rottweil der Trainings- und Wettkampfbetrieb bis zum 30. April gestoppt. Da wir im gleichen Bezirk spielen, ist es organisatorisch nicht möglich, alle Empfehlungen oder Auflagen der einzelnen Städte unter einen Hut zu bekommen. Unser Hauptverein stoppt gerade auch alle Bereiche, hierzu geht am Montag noch ein offizielles Schreiben raus." Dies teilte uns Sabrina Cosic, die Handball-Abteilungsleiterin der TG Schwenningen, mit.

TC BW Villingen

"Wir schätzen die Situation grundsätzlich sehr ernst ein. Auch der Verantwortung gegenüber der Solidargemeinschaft sind wir uns bewusst. Wir sehen auch, dass reihenweise Eishockey-, Fußball- und Handballspiele, Judo-Trainingseinheiten und so weiter – ja sogar Yoga-Kurse – abgesagt werden. Dies sind alles Freizeitbeschäftigungen mit Körperkontakt oder in kleinen Räumen. Im Tennis ist die Situation allerdings anders zu bewerten. Tennis ist ein Sozialsport, den man mit etlichen Metern Entfernung voneinander betreiben kann. Sogar im Doppel ist es möglich, wenn man auf das übliche Abklatschen verzichtet. Deshalb wurden diese Maßnahmen beschlossen: Im Tennistraining werden wir die Ballschule bis zum Beginn der Sommersaison Anfang Mai aussetzen. Das reguläre Training wird aber weiterhin stattfinden. Im regulären Tennistraining haben wir in aller Regel einen Trainer und ein bis zwei Spieler – in wenigen Fällen drei – auf einem großen Platz mit 650 Quadratmetern. Die Tennishalle hat eine Fläche von fast 4000 Quadratmetern. Der umbaute Luftraum ist riesig. Wir können also Körperkontakt nahezu ausschließen. Dazu werden wir weitere Regeln ausgeben. Diese Regelung gilt bis auf Weiteres." Dies schreibt uns BW-Trainer Jürgen Müller.

TV St. Georgen

"Wir haben heute entschieden, den kompletten Trainingsbetrieb – einschließlich Kurse und Rehasport – ab sofort bis erst einmal nach den Osterferien einzustellen." Dies mailt uns Christine Hackenjos, die Geschäftsführerin des TV 1863 St. Georgen.

"Auch der gesamte Spielbetrieb wurde bis zum Ende der Osterferien eingestellt. Dazu zählen auch alle Turniere, wie beispielsweise die südbadischen Pokalmeisterschaften, an denen wir an diesem Wochenende teilgenommen hätten. Ob diese oder die Rundenspiele zu einem späteren Zeitpunkt ausgetragen werden, ist noch nicht bekannt", sagt Anne-Kathrin Obergfell, Badenliga-Tischtennis-Spielerin des TV St. Georgen.

TSC Villingen-Schwenningen

Im Vergleich zu vielen anderen Vereinen werde der TSC Villingen-Schwenningen vorerst den Trainingsbetrieb unter hohen Auflagen fortführen. "Der Tanzsportclub Villingen-Schwenningen trainiert bedingt weiter. Derzeit finden bis zu den Osterferien – und wieder danach – alle Einheiten statt. Das Osterferienprogramm findet aus heutiger Sicht ebenfalls statt. Achtung: Die Lage kann sich täglich ändern." Dies schreibt Dieter Ruppert vom TSC Villingen-Schwenningen. Trainingsbetrieb Fußball Der Württembergische Fußballverband (WFV) schreibt: "Die Entscheidung darüber, ob der Trainingsbetrieb während der Spielpause aufrechterhalten wird, trifft jeder Verein – beziehungsweise am Ende jeder Spieler – letztlich eigenverantwortlich. Eine gute Orientierung kann sicher sein, ob und in welcher Form die örtlichen Schulen den Betrieb aufrechterhalten." Da die Schulen und Kitas in Baden-Württemberg nun bis zum Ende der Osterferien geschlossen sind, empfiehlt der WFV also die Aussetzung des Trainingsbetriebs.