Sport, Musik, Kultur, Soziales: 120 Friesenheimer werden für ihr Engagement geehrt

Bei der Friesenheim-Gala würdigte Bürgermeister Erik Weide das außergewöhnliche Engagement zahlreicher Bürger: von Blutspendern bis zu Kulturschaffenden.

„Heute Abend sagen wir einfach nur Danke“, sagte Bürgermeister Erik Weide bei seiner Begrüßung. Zur Friesenheim-Gala ehrte die Gemeinde Friesenheim mehr als 120 Menschen. Viele trügen in der Gemeinde dazu bei, dass Friesenheim so besonders sei. Dank gelte all jenen, die anpacken, statt abzuwarten, die Zeit investieren, ohne auf die Uhr zu schauen, so Weide. Dank gelte jenen, die die Gemeinde mittragen und gestalten, die mehr tun als man erwarten könnte. Ausgezeichnet wurden langjährige Blutspender, Sportler, Musiker und Kulturschaffende, die im vergangenen Jahr auf dem Treppchen gestanden haben.

Den Auftakt machten die Blutspender. „Mit Ihrer Blutspende retten Sie Leben“, erklärte Weide. Blut lasse sich nicht herstellen. Jeder müsse bereit sein, dieses herzugeben. Blutspender übernehmen leise Verantwortung ohne großes Aufheben, aber mit enormer Wirkung. Dank galt auch dem DRK-Ortsverein, der mehrmals im Jahr die Blutspende organisiere.

150 Blutspenden abgegeben hat Siegfried Walter, für 50 Blutspenden geehrt wurden Franz Grimm, Franz Rudolf und Annemarie Malutzki. Bereits 25 mal Blut gespendet haben Christoph Berger, Pascal Ding, Nicola Fronmüller, Peter Gehre, Melanie Holzenthaler, Jonas Huck, Fabian Kopf, Jasmin Reichenbach und Steffen Wiesner. Für zehn Blutspenden ausgezeichnet wurden Miriam Bolz, Jens Haag, Mathias Haas, Alexandra Harter, Michael Krämer, Nicole Krämer und Desiree Krug.

Eine besondere Ehrung erfuhr Bernhard Jäckle. Er ist mit dem Fahrrad von Oberschopfheim zum Nordkap gefahren. Zur Gala hatte er einen Kurzvortrag dazu mitgebracht.

Verabschiedet wurden in diesem Rahmen Bürgermeister Gilbert Roth (Dorlisheim) und Bürgermeister Stanis Ekman. Die Bürgermedaille erhielten in diesem Jahr Wilhelm Ehret und Eduard Bähr (wir werden berichten).

Die Geehrten

Stadtradeln: Einzelwertung: erster Platz: Elodie Robert 1766 Kilometer, zweiter Platz Judith Janus 1702 Kilometer, dritter Platz Gerhard Silberer 1571 Kilometer. Team-Wertung: erster Platz RSC Friesenheim 18.314 Kilometer, zweiter Platz Evangelische Kirchengemeinde 14.929 Kilometer, dritter Platz Firma Albea 10.470 Kilometer. Meiste Einzelfahrten: erster Platz Wolfgang Kienzler 103 Kilometer , zweiter Platz Henrik Döring 98 Kilometer, dritter Platz Karin Größer 87 Kilometer; Kreativpreis: erster Platz Familie Einsele, zweiter Platz Noelia Brawanski, dritter Platz Alfred Bauer.

Musik: Anne Haas (erster Preis im Regionalwettbewerb, Querflöte, zweiter Preis Landeswettbewerb im Duo). Max Beiser (Leistungsabzeichen, Silber, Tuba), Max Benz (Leistungsabzeichen, Gold, Saxofon).

Kaninchenzucht: Wilhelm Heizmann (Deutscher Meister in Kaninchenzucht, Kategorie Herdbuch).

Sport: Tischtennis: David Sester (erster Platz Jahrgangsranglisten-Turnier, Einzelmeisterschaften Jugend), Max Vogt (erster Platz Einzel U15 Regionsmeisterschaften). TTC-Friesenheim Emelie Zabirko, Leonie Spinner, Emily Erb, Samira Große, Joel Lamm, Ibrahim Morina, Lev Rojak, Jonas Herzog, Edi Morena, Bastien Kortlüke (Bezirkspokalsieger, Meisterschaft); SV Oberschopfheim Tennis: Ernst Beiser, Hans Lögler, Klaus Walter, Günter Martinelli, Hubert Frank, Manfred Sutterer, Reinhard Stolz, Hans Röderer (erster Bezirksliga Südbadischer Tennisverband); Fußball: Team SC Lahr: Maximilian Seitz, Finjan Heitzmann, Felix Jestand (Silbermedaille Südbadischer Landespokal, Meister Landesliga). Team Jugendförderverein Gemeinde Friesenheim: Meister der Saison 2024/25 C1 Junioren: Matti Haist, Kian Kremling, Jan Eisenbeis, Benedikt Singler, Micha Schwarz, Christof Kohler, Jannis Siefert, Iven Lauer, Petrit Veliu, Mats Stuber, Erdi Beqaj, Maxim Schneider, Danyl Lobov, Noan Katchui, Eric Wahby, Tyler Fluch, Noah Akcay. Team Jugendförderverein Gemeinde Friesenheim: Meister der Saison 2024/25 D1 Junioren Tiziano Carlino, Antonio Dederer, Lennox Erb, Mats Gruseck, Vin Hoffmann, Bledion Kukaj, Paul Lauer, Luis Teufel, Dean Tranconta, Leon Witmann, Nico Witmann, Linus Zeferer und D2 Junioren: Mike Bauer, Joschua Heß, Ben Ilic, Malik Isa, Muhammet Re Oktay, Linus Schaub, Maik Schneider, Lorik Spahiu, Ilyas Vomrath, Marco Witt, Arian Moradi Tootkaleh, Merdan Celik; Turnen: Mio Weissenrieder, Gabriel Risto, Jack-William Kaltenmeier, Adian Risto, Fabio Multari (Landessieger („Jugend trainiert für Olympia“); Schützen: Stefan Wingert (erster Platz Deutsche Meisterschaft). Gerhard Kupfer (erster Platz Landesmeisterschaften), Michaela Huck (dritter Platz Landesmeisterschaft. Larissa Gräßlin (erster, zweiter, dritter Platz Landesmeisterschaften), Fabian Gräßlin (erster Platz Landesmeisterschaft). Team Schützenverein Oberschopfheim: Larissa Gräßlin, Michaela Huck, Fabian Gräßlin, Sergey Smorodin, Wajtscheslaw Mutas, Alexandra Geng, Jean Igersheim (zweiter Platz Südbadenliga Luftgewehr); Bogenschießen: Mark Reinbold (zweiter und dritter Platz Landesmeisterschaft).