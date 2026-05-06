Sport, Musik, Kultur, Soziales: 120 Friesenheimer werden für ihr Engagement geehrt

Bei der Friesenheim-Gala würdigte Bürgermeister Erik Weide das außergewöhnliche Engagement zahlreicher Bürger: von Blutspendern bis zu Kulturschaffenden.
„Heute Abend sagen wir einfach nur Danke“, sagte Bürgermeister Erik Weide bei seiner Begrüßung. Zur Friesenheim-Gala ehrte die Gemeinde Friesenheim mehr als 120 Menschen. Viele trügen in der Gemeinde dazu bei, dass Friesenheim so besonders sei. Dank gelte all jenen, die anpacken, statt abzuwarten, die Zeit investieren, ohne auf die Uhr zu schauen, so Weide. Dank gelte jenen, die die Gemeinde mittragen und gestalten, die mehr tun als man erwarten könnte. Ausgezeichnet wurden langjährige Blutspender, Sportler, Musiker und Kulturschaffende, die im vergangenen Jahr auf dem Treppchen gestanden haben.