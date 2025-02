Die Sportler zogen eine sehr gute Bilanz. Besonders freuten sie sich über die beiden aktiven Herrenmannschaften. Die 1. belegte am Ende einen 2. Platz und verpasste den Aufstieg in die Bezirksliga. Aktuell steht die Mannschaft wieder auf dem 2. Platz und hat noch alle Chancen auf Platz 1.

Abteilungsleiter Marcel Hezel stellte den fußballerischen Rück- und Ausblick dar. Die Frauen der TSG haben sich unter Trainer Benjamin Schneider gut entwickelt und belegen derzeit Platz 9 in der Regionenliga. Es gab neun Neuzugänge. Ziel ist der Klassenerhalt und nach Möglichkeit den Bezirkspokalsieg zu holen.

Die Turner expandieren

Jugendleiter Fabian Spath konnte über die Erfolge im Bereich der Bambinis und der F-Jugend berichten. In Planung ist die Gründung einer E-Jugend Mannschaft. Dabei ist man in Gesprächen mit einem anderen Verein, um die Mannschaft spielfähig zu entwickeln. Trainiert werden die Kinder von Marcel Hezel, Aleyna Esslinger, Andreas Rapp und Dominik Haller. Man will in den nächsten Jahren Jugendmannschaften bis zur A-Jugend aufbauen.

Die Turnabteilung ist seit einigen Jahren laut Linda Leicht auf Expansionskurs. Die Montagsgruppe um Roswitha Nägele ist seit Jahrzehnten ein Erfolgsgarant, wie auch die Frauengruppe dienstags „Move your Body“ um Doris Digiser und der Walkingruppe freitags um Marlene Trudel.

Enormer Aufschwung bei Kindern

Doris Digiser ist nach über 20 Jahren als Übungsleiterin in den „Vereins-Ruhestand“ gegangen und wurde verabschiedet. Nachfolgerin ist Dagmar Zanger, die bereits erfolgreich die Powermänner trainiert. Diese treffen sich donnerstags zum Fitnessprogramm.

Bereits seit einigen Jahren werden Bezahlkurse wie Zumba, Yoga, Pilates und Full Body angeboten, bei denen auch Nicht-Mitglieder teilnehmen können. Das Kinderturnen um Linda Leicht hat einen enormen Aufschwung erfahren. Über 60 Kinder sind in drei Altersgruppen eingeteilt. Das sind Eltern mit Kind, Kindergartenkinder und die Grundschüler. Dadurch können die Kinder gezielt auf ihre Bedürfnisse sowohl spielerisch als auch sportlich gefördert werden Auch die Radfahrgruppe um Roland Digiser hat sich bestens etabliert. Jeden Mittwoch finden Ausfahrten statt.

Es gab jede Menge Veranstaltungen

2024 war mit zahlreichen Veranstaltungen und Ereignissen ein ambitioniertes Jahr. Mit großem Arbeits- und Organisationsaufwand wurde jedoch alles von der TSG-Familie gemeistert.

So gab es etwa an Gründonnerstag einen Preisbinokel, das 1. Maifest, den Sommergarten, den Herbstbesen in der Ortsmitte sowie das Ehrenmitgliedertreffen. Dank dieser Events konnte ein gutes Polster erwirtschaftet werden. Dabei sollte auch die großzügige Förderung „Vereine“ durch die Gemeinde Vöhringen erwähnt werden. Auch die Mithilfe des Bauhofs Vöhringen ist immer gewährleistet. Dafür gebührt der Orts- und Gemeindeverwaltung ein großer Dank.

Treue Mitglieder geehrt

Das Mühlbachpokalturnier steht vom 10. bis 14. Juli vor der Tür. Seit Anfang 2024 läuft zusammen mit dem Festausschuss Steffen Thiel, Christian Urmann, Tim Geiser, Dominic Rohrer und Rolf Berger die Organisation auf Hochtouren.

Für 50 Jahre wurden Siegfried Dörflinger und Frank Hauser geehrt, für 60 Jahre Willy Mutschler sowie für 65 Jahre Ewald Dinger, Erich Keck, Paul Link, Norbert Link, Herbert Schittenhelm und Rainer Springer. Heinz Hauser ist seit 75 Jahren dabei.