Im Rottweiler Stadion kämpften kürzlich zwei Jungen- und eine Mädchenmannschaft der Mühlbachschule beim Kreisfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ in der Sportart Leichtathletik um die besten Plätze.

In den Disziplinen Heuler-Weitwurf, 40-m-Hürdenlauf und Zonenweitsprung galt es, sich gegen weitere Schulmannschaften aus dem Kreis Rottweil durchzusetzen. Zuletzt musste sich jede Mannschaft bei der 8x40m-Pendelstaffel beweisen.

Mannschaft kommt ins Finale

Alle Vöhringer Teams haben Höchstleistung erbracht. Dennoch musste sich eine Jungenmannschaft mit dem 5. Platz zufriedengeben und die Mädchenmannschaft erreichte den 3. Platz. Das weitere Jungenteam hatte zwar die gleichen Rankingpunkte wie die Erstplatzierten, rannte in der Staffel aber eine Sekunde langsamer, so dass am Ende Platz 2 auf der Urkunde stand.

Da die zweitplatzierte Jungenmannschaft aber unter den Besten im Regierungsbezirk Freiburg gehört, wurde sie nachnominiert und startete am 15. Juli beim RB-Finale, das dieses Jahr in Achern stattfand.

Die große Überraschung

In den Wettkampf gegangen war man mit der Zielvorgabe, nicht auf dem letzten Platz zu landen. Umso größer war die Überraschung als die Mühlbachschüler mit elf Rankingpunkten souverän (der Zweitplatzierte hatte 16 Rankingpunkte) den Leichtathletik-Wettbewerb des RB-Finales gewannen und ganz oben auf dem Treppchen standen.