28. Assa Abloy Albstadt-Bike-Marathon Medaillenregen für Team Imnauer

Insgesamt drei Siege und einen zweiten Platz konnte das Team Imnauer beim Albstadt-Bike-Marathon 2024 feiern. Alexander Leins und Loris Schlagenhauf gewinnen jeweils in ihrer Altersklasse. Stefanie Betz wird tolle Zweite in ihrer Altersklasse. On Top gewinnt das Team noch die Teamwertung als schnellstes Team.