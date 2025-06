Wohlverdient: Eine junge Ringerin des Sportvereins Triberg trug sich in das Goldene Buch der Wasserfallstadt ein.

Ayla Sahin wurde in der nordmazedonischen Hauptstadt Skopje Europameisterin in der Altersklasse U 17 – ohne auch nur einen Punkt abzugeben. Bürgermeister Gallus Strobel erwies der erst 16-Jährigen seine Hochachtung – sie habe die Wasserfallstadt international bestens repräsentiert.

Ayla Sahin vom Sportverein Triberg wurde am Freitag, 13. Juni, in der Altersklassen U 17 Europameisterin in der Gewichtsklasse bis 69 Kilogramm. Bemerkenswert ist, dass Ayla sich nach ihrem Vize-Titel bei den Deutschen Meisterschaften entschied, eine Gewichtsklasse nach oben zu gehen. Dort konnte sie durch das Ausringen gegen die amtierende Deutsche Meisterin der höheren Gewichtsklasse ihr EM-Ticket lösen.

Starke Turnierleistung

Zu diesem Zeitpunkt konnte keiner ahnen, dass sie die bisher stärkste Turnierleistung ihrer noch sehr jungen Karriere ausgerechnet bei den Europameisterschaften abrufen konnte. Ohne auch nur einen technischen Punkt abzugeben, deklassierte sie die europäische Konkurrenz.

In Skopje erkämpfte sie sich nach Siegen über Hanna Siubaravq (Belarus im Achtelfinale einen 10:0-Sieg, im Viertelfinale gegen die Ukrainerin Solomoiia Petriv ebenfalls in 10:0). Die türkische Ringerin Zeynep Sucu rang sie im Halbfinale mit 5:0 nieder, und im Finale zeigte sie Zukhra Kazulaeva mit 10:0 die Grenzen auf.

Somit sicherte sich die junge Tribergerin den wohlverdienten Titel der U 17-Europameisterin. Und sie machte deutlich, dass ihr Ziel in nicht allzu ferner Zukunft zumindest eine olympische Medaille ist – das traut ihr auch Matthias Brenn zu, Vizepräsident Sport des Südbadischen Ringerverbands.

Noch Luft nach oben

Wie sehr die Triberger hinter ihr stehen, machte deutlich, dass trotz des sehr kurzfristigen Termins in den Ferien einige Stadträte und etliche Kolleginnen und Kollegen seitens des SV Triberg anwesend waren, darunter auch der Vorsitzende Murat Sen und Jan Rotter als stellvertretender Jugendleiter. Der Bürgermeister betonte, dass die Stadt dem SV stets zur Seite gestanden sei, unter anderem bei dem Wunsch nach einem Jugend-Trainingsraum. Sen zeigte sich stolz, dass Ayla nach der Bronzemedaille im Vorjahr nun die höhere Gewichtsklasse so deutlich aufmischen konnte. Im Anschluss an den Eintrag ins Goldene Buch badete die junge Athletin in der Anerkennung der Menge der Vereinsmitglieder, die vor dem Rathaus auf sie warteten und ihr einen triumphalen Empfang bereiteten.