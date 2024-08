Der Sommerspaß unter dem Motto „Spaß am Sport“ begeistert die jungen Sporttalente.

Mehr als 30 Kinder im Alter von acht bis 14 Jahren nahmen am Sulzer Sommerspaß bei „Spaß am Sport“, veranstaltet vom Turnverein (TV) Sulz, teil.

Der TV Sulz ist von Anfang an dabei und freut sich, dass das Angebot die ganzen Jahre über von so vielen Kindern wahrgenommen wird. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen mit einem Tennisball, wobei hier auch die koordinativen Fähigkeiten gefragt waren, starteten die Kinder mit einem 50-Meter-Sprint.

Hoch und weit springen

Danach ging es zum Hochsprung, wo die Kinder unter Anleitung von Leichtathletiktrainer Norbert Burkhardt in verschiedenen Variationen auf die Matte springen konnten und sichtlich Spaß hatten.

Nach einer Vesperpause war dann beim Weitsprung Koordination gefragt, als die Kinder mit Anlauf aus einer Zone heraus möglichst weit in die Sandgrube in Reifen sprangen.

Keksdosen, Ringe und Speere

Dass Leichtathletik auch als Mannschaft Spaß machen kann, zeigte sich bei der Hindernisstaffel über 50 Meter, als die Kinder in drei Teams gegeneinander antraten und sich eifrig anfeuerten.

Anschließend ging es zum Werfen mit verschiedenen Gegenständen, wie mit Wurfringen oder mit Sand gefüllten Keksdosen. Die älteren Kinder durften sich im Speerwerfen üben.

Gerne reinschnuppern

Besonders viel Spaß hatten die Kinder beim anschließenden Freibadbesuch im Susolei. Bei der Siegerehrung im Albeckstadion gab es für alle Kinder Applaus, und jedes Kind konnte eine Urkunde und einen Flyer über das Sportangebot beim TV Sulz mit nach Hause nehmen.

Die Leichtathletikabteilung des TV Sulz möchte das derzeitige Interesse an der Olympiasportart Leichtathletik aufgreifen und freut sich über junge Nachwuchsathleten ab neun Jahre, die nach den Sommerferien freitags ab 17.15 Uhr im Albeckstadion in Sulz in die Sportart reinschnuppern wollen.