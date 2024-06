Der VfR Sulz hat viel geleistet. So gab es die SWR1-Disco, den Abend beim Neckarstrand sowie einen Stand am Weihnachtsmarkt.

In diesem soll das Dach der in die Jahre gekommenen Tribüne erneuert werden. Im Anschluss berichtete Jugendvorstand Rolf Maier über den aktuellen Stand der Jugendmannschaften. Bis auf die A-Jugend nahmen vergangene Runde alle Jugendmannschaften am Spielbetrieb teil.

Besonders freute Maier den großen Zuwachs an Kindern in den unteren Jugendmannschaften sowie die Doppelmeisterschaft der E-Jugend.

Im Anschluss ging Vorstand Aktivensport Michael Hess auf den Status Quo der drei aktiven Mannschaften ein. Mit Domenico Mosca hat der VfR Sulz für die neue Runde einen starken Neuzugang gewonnen, der zukünftig gemeinsam mit Philipp Rumpel die Geschicke der ersten Mannschaft leiten wird.

Leiter ist auch Spieler

Ebenfalls neu gibt es in der kommenden Runde die Position des Sportlichen Leiters, der die Zusammenarbeit zwischen den drei aktiven Mannschaften sowie der in der neuen Runde wieder antretenden A-Jugend koordinieren wird. Übernehmen wird dies Jonathan Siegel, der in der neuen Saison auch wieder als Spieler mit dabei sein wird.

Die Spielgemeinschaft I, die in der vergangenen Runde um den FC Holzhausen erweitert wurde und einen starken vierten Platz belegte, wird auch in der neuen Runde von dem Trainerduo Dennis Groh und Thomas Heinz trainiert. Die zweite Mannschaft der Spielgemeinschaft mit dem VfB Sigmarswangen und dem FC Holzhausen wird zukünftig von Marco Wörner, Markus Schneckenburger und Salvatore Valentino trainiert.

Es gibt neue Gesichter

Bei der Wahl wurden mit Marlon Graf, Tim Kugel, Tim Kalkbrenner und Besim Seferi neue Gesichter in den Ausschuss gewählt. Wiedergewählt wurden als Vorstand Finanzen und Verwaltung Tim Brillinger, als Vorstand Organisation Julian Kopp und als Vorstand Wirtschaftsbetrieb Regina Müller.

Ebenfalls wiedergewählt in den Ausschuss als Beisitzer wurden Axel Heindel, Stefanie Cmelik-Benz, Sven Hölle, Markus Müller und David Braun. Als Kassenprüfer fungieren weiterhin Roland Scheu und Rüdiger Graf.

Zahlreiche Ehrungen

Beim letzten Tagesordnungspunkt Ehrungen wurden verdiente Mitglieder des VfR mit der Ehrennadel ausgezeichnet. Für über fünf Jahre außerordentliches Engagement mit der bronzenen Nadel ausgezeichnet wurden Tanja Schneckenburger, Sven Hölle, Halil Kokoti und David Braun.

Für über zehn Jahre verdienstvolle Mitarbeit gab es die silberne Nadel für Regina Müller, Stefanie Cmelik-Benz, Uwe Kimmich und Otmar Huber. Für über zwanzig Jahre verdienstvolles Engagement gab es die goldene Ehrennadel für Karl-Friedrich Breitling.