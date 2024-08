Ob Zumba mit flotter Musik, Wassergymnastik in Glatt oder bewegliches Ausdauertraining – beim TV Sulz ist für jeden etwas dabei.

Wenige Restplätze sind noch frei beim Turnverein Sulz. Alle Sportbegeisterten können sich für verschiedene Kurse anmelden.

„Bodyfit“ ist ein effektives und unkompliziertes Fitnessprogramm, welches auf verschiedene Art und Weisen den ganzen Körper trainiert. Unterschiedliche Workouts stehen abwechselnd auf dem Programm. Beginn der zwölf Termine ist am Montag, 9. September, von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Lesen Sie auch

Fit im Wasser

Ebenfalls starten auch zwei Zumba-Kurse, bei denen man sich von der Musik mitreißen lässt und die einfachen Bewegungen genießt. Die jeweils zwölf Kurseinheiten starten am Dienstag, 10. September, um 18.15 sowie um 19.15 Uhr.

Der Kurs Aquafitness-Wassergymnastik eignet sich besonders für Teilnehmende ohne Vorkenntnisse in Wassergymnastik. Er besteht aus einem Mix von Ausdauertraining und Kräftigung, wobei das Ganzkörpertraining im Vordergrund steht.

Spaß und Beweglichkeit

Beginn der acht Termine ist am Mittwoch, 11. September, 9 Uhr, Die acht Termine finden im Hotelhallenbad des Hotel Züfle in Sulz-Glatt statt.

Bei „Fit und Gesund“ wird unter Berücksichtigung neuester Erkenntnisse mit viel Spaß und unter kompetenter Anleitung Ausdauer und Beweglichkeit trainiert. Durch den Einsatz von modernen Handgeräten kommt keine Langeweile auf.

Für einen guten Start in die Woche wird am Ende gedehnt und entspannt. Es sind keine Vorkenntnisse erforderlich. Dieser Kurs wird von allen Kassen erstattet. Beginn der zwölf Termine ist am Montag, 16. September, von 9.10 bis 10.10 Uhr.