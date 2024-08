Die beiden Jugendmannschaften des TC Sulz haben alle ihre Spiele in der aktuellen Saison gewonnen und sich somit jeweils als Gruppenerste für die nächsten Meisterschaftsrunden qualifiziert.

Die Mannschaft U12 KIDs-Cup konnte in der Bezirksstaffel 1 alle fünf Begegnungen klar für sich entscheiden und schloss die Saison souverän als Gruppensieger ab. Es spielten Samuel Stefani, Fabian Geiger, Sophia Link, Marius Bronner, Maxim Marsall, Tom Brillinger und Maximilian Steng.

In der Kreisstaffel 1 dominierte die U15 Mannschaft die Gruppe von Anfang an und gab kein Spiel ab. Nach fünf Spieltagen standen am Ende 30:0 gewonnene Matches. Beigetragen zu diesem tollen Ergebnis haben Maksymilian Rudnik, Moritz Bronner, Tim Huber, Konstantin Rinker, Jannik Bailer und Elia Jurczyk.

Neben den sportlichen Erfolgen und Fortschritten ist besonders der ausgeprägte Teamgeist in beiden Mannschaften hervorzuheben, denn nur durch die gegenseitige Unterstützung und den Zusammenhalt unter den Spielern konnten gemeinsam diese Erfolge erzielt werden. Der TC Sulz und Trainerin Angela Rupp sind stolz auf die Leistungen der beiden Mannschaften in dieser Verbandsrunde.