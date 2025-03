Der Schützenverein Sulz hat am Wochenende die Kreismeisterschaften Neckar-Zollern ausgerichtet. Die nächste größere Veranstaltung wird das Jedermannschießen im Mai sein. Gerne darf auch in den Schießsport reingeschnuppert werden.

Auf dem Schießstand hat Michael De Chiara das Kommando: „Ernsthaft konzentrieren, laden und fertigmachen zum Probeschießen.“ Zuvor hat er einen der fünf Schützen daran erinnert, die Schutzbrille aufzusetzen.

Dann zählt er von drei rückwärts. Die Scheiben in 25 Metern Entfernung verschwinden und werden kurz darauf wieder sichtbar. 150 Sekunden haben die Pistolen- und Revolverschützen Zeit zu schießen. Wenn’s zählt, müssen die Schüsse schon in 20 Sekunden abgegeben sein.

Lesen Sie auch

Meisterschaften für Großkaliber

„Waffe ablegen, Sicherheit herstellen“, lautet dann das Kommando, um die Scheiben zu kontrollieren. Am Schießstand gilt eiserne Disziplin, Sicherheit muss absolut vorgehen.

Der Schützenverein Sulz richtete am Wochenende die Meisterschaften für Großkaliber Pistole und Revolver des Schützenkreises Neckar-Zollern aus. Dieser umfasst die Vereine des Altkreises Horb, der von Starzach bis Dornhan, Empfingen, Vöhringen und Sulz reicht. 111 Teilnehmer nahmen daran teil.

Es gibt strenge Vorschriften

„Wir sind eine Randsportart“, bedauert De Chiara im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit werde oft nur dann geweckt, wenn es wieder Amokläufe gegeben habe.

Schützenvereine unterliegen strengen Vorschriften. Die Kontrollen durch das Landratsamt erfolgten unangekündigt, sagt der Schießleiter.

Für jeden das Passende

Der Schützenverein Sulz legt denn auch großen Wert darauf, dass die Schießanlagen auf dem neuesten Stand sind. In den vergangenen Jahren sind sie Schritt für Schritt für viel Geld modernisiert worden, auch um die Umweltauflagen einhalten zu können. Zuletzt wurde am 100-Meter-Stand gearbeitet: „Das sind wir am letzten Schliff“, erklärt De Chiara.

Der Verein bietet Interessierten an, reinzuschnuppern und den Schießsport kennenzulernen. Vom Lichtgewehr, Luftdruck- bis zu Klein- und Großkaliberwaffen kurz oder lang und das Schwarzpulverschießen ist alles geboten. Bei diesen Disziplinen könne jeder feststellen, welche für ihn passe.

Ab Anfang April kann geübt werden

Der Schützenverein lädt außerdem zum Jedermannschießen vom 12. bis 23. Mai in der Disziplin Kleinkalibergewehr sitzend aufgelegt auf eine Entfernung von 50 Metern ein. Daran teilnehmen können Vereine, Betriebe oder Stammtische aus der Gesamtstadt Sulz und Umgebung.

Die Mannschaften, bestehend aus drei bis vier Schützen, können auch gemischt sein. Die drei Besten kommen in die Wertung, Aktive dürfen am Jedermannschießen nicht teilnehmen. Ab 4. April stehen dienstags und freitags jeweils von 19.30 bis 21 Uhr die Schießbahnen zum Training zur Verfügung.

Kreismeister aus Sulz

Anmeldungen sind bis 12. Mai im Schützenhaus oder bei Edgard Delassus unter der Telefonnummer 07454/923 64 oder per E-Mail an e.delassus@online.de möglich.

Das Ordonnanzschießen und Klappscheibenschießen findet am 27. und 28. September im Sulzer Schützenhaus statt. Das Schießen zählt zum Ordonnanz-Cub 2025. Der Schützenverein Sulz wird in diesem Jahr auch wieder bei der Sportlerehrung der Stadt Sulz am 5. April vertreten sein. De Chiara: „Wir haben 2024 wieder einige Kreismeister gestellt.“