Sport in Steinach: Fahrradtrial-Rennen im Tannenwald

1 Die Süddeutschen Meisterschaften werden in Welschensteinach ausgetragen Foto: Verein Nach 37 Jahren wird in Welschensteinach wieder eine süddeutsche Meisterschaft ausgetragen.







Das Vereinsgelände des MSC Welschensteinach im dortigen Tannenwald wird nach 37 Jahren erstmals wieder Austragungsort einer Süddeutschen Meisterschaft im Fahrradtrial. Am Samstag und Sonntag, 5. und 6. Juli, werden die Teilnehmer teilweise weit anreisen, um ihr Können zu beweisen und Wettkampfpunkte für die Gesamtwertung zu sammeln. Aber auch zahlreiche vereinseigene Fahrer werden an dem Wochenende am Start sein, wie der Motorsportclub mitteilt.