Der VfB-Vorsitzende Ralf Vossler konnte bei der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken, darunter auch den Schuppenbau.

Der neue Schuppen verbessert die Infrastruktur des Vereins deutlich. Weitere Investitionen waren die Sanierung des Ausschankwagens und ein eigener Rasenmäher-Roboter.

Fest wird nicht mehr fortgeführt

Neu eingeführt wurde im das Feierabendbier, welches jeden Donnerstag auf dem Sportgelände stattfand. Mit der Besenwirtschaft und dem Oktoberfest wurde das Jahr abgerundet.

Trotz der hohen Investitionen, konnte Kassiererin Celine Bartelt von einem positiven Kassenstand und einer guten Jahresendbilanz sprechen, was auch den vielen Festaktivitäten geschuldet ist. Da das Oktoberfest jedoch deutlich weniger Besucher verzeichnete, entschloss sich der Ausschuss, es nicht mehr fortzuführen.

Klassenerhalt in allen Ligen

Positive Meldungen gab es von Timo Müller – stellvertretend für Marco Hess (Abteilungsleiter „Fußball“). Nachdem man sich für die weitere sportliche Kooperation mit dem FC Holzhausen entschieden hatte, konnten im letzten Jahr gute Platzierungen in allen gemeldeten Ligen erreicht und alle Klassenerhalte gesichert werden.

Auch gab es wieder ein Trainingslager in Italien. Ziel für die Saison 2024/2025 ist, den Klassenerhalt in allen Ligen zu erreichen.

Neue Spieler motivieren

Lisa Maihofer berichtete über die Situation beim Jugendfußball. Bedauerlicherweise konnte für die aktuelle Saison keine eigene Mannschaft bei der F-Jugend und den Bambini gemeldet werden. Durchschnittlich nehmen acht Kinder am F-Jugend-Training teil, bei den Bambini sind es fünf. Auch mit dem VfR Sulz kooperiert man im Jugendbereich.

Diese Zusammenarbeit erstreckt sich von der D- bis zur A-Jugend. Aktuell sind in der A- sowie in der C-Jugend ein Sigmarswanger Spieler gemeldet. In der D-Jugend spielen neun Sigmarswanger. Das Ziel für Lisa Maihofer wird in der kommenden Saison sein, neue Spieler zu motivieren, um wieder eigene Mannschaften zu melden.

Rekordverdächtiges Turnier

Joachim Hilt von der Abteilung Tischtennis konnte drei Mannschaften vermelden. Im Jugendbereich konnte etwa ein mittlerer Tabellenplatz belegt werden. Eine erfreuliche Nachricht war, dass zwei Spieler zum Bezirksfördertraining in Deiligen eingeladen sind. Zudem nehmen alle aktiven Spieler regelmäßig an Ranglisten und Bezirksmeisterschaften teil.

Für die noch jüngeren Spieler überlegt man eine mögliche Kooperation. Ein großes Highlight war Anfang Januar das Volkmar-Hauser-Gedächtnisturnier, bei dem ein Teilnehmerrekord verzeichnet werden konnte.

Kompletter Ausschuss gewählt

Im Anschluss an die Berichte konnte Vossler vier verdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern ernennen. Geehrt wurden Ralf Hauser (aktueller zweiter Vorstand), Bodo Bachmann, Werner Maier und Ingo Dumke.

Ebenso fanden Wahlen statt. Alle zwei Jahre wird der komplette Ausschuss gewählt. Mit Stefanie Link (Sportheim-Einkauf) und Doris Leucht (Abteilung Gymnastik) haben sich zwei langjährige Ausschuss-Mitglieder nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen.

2027: Mühlbachpokal

Neu aufgenommen wurde Adrian Hägele für den Bereich Werbung, Marvin Blocher übernimmt den freigewordenen Posten von Stefanie Link für den Sportheim-Einkauf. Einen Wechsel gab es im Bereich Abteilungsleitung Fußball. Hier hat Timo Müller den Posten von Marco Hess übernommen.

Der Verein hat viel erreicht, aber noch viel vor. Um die Gemeinschaft zu stärken, werden auch 2025 wieder Feste, aber auch Investitionen auf dem Programm stehen. 2027 der Mühlbachpokal im Rahmen des 80-Jährigen Vereinsbestehen durchgeführt werden.