Mit dem letzten Stein, der über das Eis gleitet, verabschiedet sich der Curling Club Schwenningen in die Sommerpause.

Die Saison 2024/25 war für den Verein ein voller Erfolg und bot zahlreiche sportliche Höhepunkte, spannende Wettkämpfe und gesellige Momente auf und neben dem Eis.

Die Mannschaften des Clubs konnten in der abgelaufenen Saison bei verschiedenen regionalen und überregionalen Turnieren Erfolge erzielen, heißt es in einer Mitteilung. Als Saisonhöhepunkt konnte gar das Bundesfinale der Betriebsliga in Schwenningen ausgerichtet werden, bei der auch mehrere Schwenninger Teams vertreten waren.

„Wir blicken auf eine fantastische Saison zurück, in der wir nicht nur sportliche Erfolge feiern konnten, sondern auch die Gemeinschaft innerhalb des Clubs weiter gestärkt haben“, sagt die Präsidentin Christina Haller. „Besonders stolz sind wir auf den großen Zuwachs für unseren Verein in diesem Jahr. Wir freuen uns, einige gehörlose Mitglieder gewonnen zu haben, sodass wir Inklusion leben und die Zahl der Personen im Training erheblich haben steigern können“, ergänzt Jens Weinmann, Vizepräsident des CCS.

Feierlicher Saisonabschluss

Der feierliche Saisonabschluss wurde mit Kaffee und Kuchen begangen. Dabei wurden auch die Teilnehmer der Stadtliga sowie die fleißigen Helfer des Clubs geehrt. Die Stadtliga ist ein besonderes Format des CCS, bei dem jeder, der am Training teilnimmt, in einen Lostopf kommt.

Die Teams werden für jedes Spiel neu zusammengestellt, und die Spieler sammeln individuell Punkte für das Gesamtranking am Saisonende. Die diesjährigen Gewinner der Stadtliga sind:1. Platz: Tim Otto; 2. Platz: Matheo Baumann; 3. Platz: Jens Weinmann.

Eisfläche wird abgetaut

Zum Abschluss der Saison wurden die Steine vom Eis genommen, und die Eisfläche wird nun abgetaut. Der Curling Club Schwenningen verabschiedet sich damit offiziell in die Sommerpause. In den kommenden Monaten liegt der Fokus auf Sommersport bevor die Vorbereitung auf die nächste Saison startet, die im Oktober 2025 beginnt. Der CCS bedankte sich bei allen Mitgliedern, Gästegruppen und Unterstützern, „die diese erfolgreiche Saison möglich gemacht haben“. Die Vorfreude auf die nächste Spielzeit sei bereits jetzt groß, und der Club freut sich darauf, auch in der kommenden Saison wieder spannende Spiele und sportliche Erfolge feiern zu können. Nächstes Jahr wird mit einem eigenen Turnier, dem Ankerrad-Cup ein großes Highlight auf dem Programm stehen.