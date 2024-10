41 Impressionen vom Spendenlauf. Foto: Baumgartner

Der diesjährige, bereits dritte Spendenlauf zugunsten der Rehaklinik Katharinenhöhe in Schramberg toppte alle Marken der beiden Vorjahre.









Link kopiert



Die Teilnehmer am Spendenlauf legten am Sonntag nochmal eine Schippe drauf: Waren es 2023 insgesamt 6222 gelaufene Runden, so erreichten sie dieses Jahr in nur zwei Stunden insgesamt 6679 Runden. Mit 450 ausgegebenen Startnummern wanderten von diesen Selbstklebern auch nochmal mehr über den Anmeldetisch.