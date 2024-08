Sport in Oberndorf: Olympisches Gold glänzt in Bochingen

1 Isabell Sawade (weißes Shirt) inmitten ihrer Bochinger Fans war sichtlich gerührt vom tollen Empfang. Foto: Hagist

Der Heimatort bereitet Isabell Sawade, der deutschen Teamchefin der Rhythmischen Sportgymnastik, ein besonderes Willkommen.









Großer Jubel an den Bildschirmen und in der mit 8000 Zuschauern ausverkauften Halle der Rhythmischen Sportgymnastik (RSG) bei den Olympischen Spielen in Paris brachte vor wenigen Tagen zum Ausdruck, wie sehr sich die Nation mit Darja Varfolomeev über die erstmals in dieser Disziplin erreichte Goldmedaille für Deutschland freute. Nach Bronze 1984 war es insgesamt die zweite Olympia-Medaille überhaupt in der RSG.