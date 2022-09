5 Die Turnerinnen zeigten ihr Können in den Halbzeitpausen der Handballspiele. Foto: Wysotzki

Meßstetten - Beim Sportwochenende des TSV Meßstetten hat es erstmals keine Steinstoß-Stadtmeisterschaft gegeben. Auch der von Hans-Jürgen Grezsch jahrelang geleitete Heuberglauf konnte nicht mehr angeboten werden. Dafür waren es diesmal andere Sportangebote.

So war der Samstag mit Handball-Vorbereitungsspielen bis in den frühen Abend gefüllt. Im Einsatz waren Teams von der C-Jugend bis zu den aktiven Mannschaften. Die weibliche B-Jugend eröffnete den Testspieltag mit einem Spiel gegen die Bjw JSG Balingen-Weilstetten. Das Ergebnis lautete 52:23. Die männliche A-Jugend folgte gegen die Bjm JSG Balingen-Weilstetten. Das Spiel endete 26:37. Die zweite Männermannschaft der HSG nahm es gegen den TSV Burladingen auf. Beide Teams werden in der Saison aufeinander treffen. Das kämpferische Spiel endete äußerst knapp mit 24:25. Die weiteste Anfahrt hatte die weibliche C-Jugend des HC Lustenau aus Österreich, die ein Trainingsspiel gegen die weibliche C-Jugend der HSG bestritt, das mit einem 48:21 endete.

Handball auf hohem Niveau

Gegen Abend traten beide erste Mannschaften der HSG Hossingen Meßstetten auf das Spielfeld. Die Damen aus der Landesliga hatten ihre Standortbestimmung gegen die in der höherklassigen Verbandsliga spielenden Damen des VFL Pfullingen. Am Ende hieß es 20:33. Den Abschluss machten die frisch gebackenen Landesligaaufsteiger der Männermannschaft 1 gegen die Herren der HSG Konstanz 3, die in der Landesliga Süd im Badischen Handballverband spielen: Ergebnis: 36:30. In den Halbzeitenpausen fanden Auftritte der jungen Turnerinnen des TSV Meßstetten statt. Die Jüngsten stellten die Balkenshow der Mini-Turnerinnen unter der Regie von Anne Ammann vor. Nicht minder bewundernswert war die Air-Track-Show der jungen Turnerinnen, die ihre gekonnten Sprünge und Übungen zeigten.

Fitnesssport steht im Mittelpunkt

Fast zeitgleich mit dem Handballangebot startete die Fitness- und Gesundheitsabteilung mit ihren Mitmachangeboten Strong Nation, Zumba Step, Zumba Fitness, Bodega und Yoga. Jeweils 45 Minuten lang schnupperten die Teilnehmer in die kostenfreien Angebote der Instruktorinnen Ines Schott und Beatrix Stingel hinein.

Nachmittags bestand für die Kinder das Angebot zur Abnahme des Mini-Sportabzeichens für Kinder zwischen drei und sechs Jahren. Die Bewegungshalle, ein Anbau der Heuberghalle in Meßstetten, war während des Angebotszeitraums ständig von Kindern, Eltern und Großeltern gut besucht. In einer aufregenden und spannenden Bewegungsgeschichte verpackt, animierten der Hase Hoppel und der Igel Bürste zu Übungen an sechs unterschiedlichen Stationen. Da die Übungen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden absolviert wurden, war jede Station auf den individuellen Entwicklungsstand des Kindes angepasst.

Auf dem Weg zum Geburtstag von Frau Eule mussten die Kinder verschiedene Aufgaben gemeinsam meistern wie "Nüsse als Verpflegung sammeln", "Flüsse überqueren" und Wildschwein Grunz treffen. Die Aufgaben waren derart gestaltet, dass die einzelnen Kinder sie sofort begriffen und hochmotiviert in die Fantasiewelt eintauchten. Jedes Kind erhielt eine Urkunde und ein Abzeichen zum Aufbügeln. Gemeinsam mit den Eltern turnten sich die Kinder ihre "Stempelchen" zusammen. Eine Urkunde und ein Stempel zum Aufbügeln erhielten die Familien mit auf den Nachhauseweg. Insgesamt stellten die Verantwortlichen um Judith Grimm 37 Erinnerungen an die Familien aus.