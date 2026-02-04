Sport in Lörrach: Stadt hofft auf Fördermittel für ihre Sportstätten

Unter anderem die Sportanlage am Rosenfelscampus und das Hallenbad in Lörrach könnten gefördert werden.
Die Stadt Lörrach hat fristgerecht Förderanträge im Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Sportstätten“ eingereicht. Ziel ist es, dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an zentralen Sportstätten der Stadt umzusetzen und dabei externe Fördermöglichkeiten konsequent zu nutzen. Für Lörrach sind Programme wie dieses von großer Bedeutung, um kommunale Investitionen verantwortungsvoll, wirtschaftlich und langfristig planbar realisieren zu können, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.