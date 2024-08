Die Vereinsmitglieder des VfR Klosterreichenbach blickten bei ihrer Hauptversammlung im Außenbereich des VfR-Sportheims auf das vergangene Vereinsjahr zurück. Darüber berichtet der Verein in einer Pressemitteilung.

In seinem Jahresbericht blickte Vorsitzender Oliver Schneider auf das vergangene, sehr erfolgreiche Vereinsjahr zurück, heißt es darin weiter. Im Mitgliederbereich sei erneut ein leichtes Plus zu verzeichnen. Der Jugendanteil sei aktuell weiter bei rund 30 Prozent, was vom Verein als gutes, aber ausbaufähiges Ergebnis gewertet wird. „Hier müssen und werden wir in den kommenden Jahren ansetzen und diesen Wert weiter nach oben führen“, so der Vorsitzende.

Lesen Sie auch

Im Finanzbericht von Hauptkassiererin Anna-Lisa Wegener wurde erneut ein ausgeglichener Haushalt bilanziert. Die Sanierung des Wirtschaftsbereichs des Sportheims sowie des neuen Schulungsraums sind abgeschlossen. Trotz des Sanierungsaufwands des Sportheims und der damit einhergehenden höheren Belastungen sei der VfR finanziell auf gutem Kurs.

Konstruktives Miteinander

Dies gehe einher mit sehr gut verlaufenden Veranstaltungen in den vergangenen Monaten – unter anderem dem 30. Dorfturnier im Januar, der 80er-/90er-Party, dem Pfingstmarkt und dem Nikolaus-Jugendfußball-Turnier.

„Wir sind froh, dass wir uns so proaktiv für den VfR, den Sport in Klosterreichenbach und der Gemeinde entschieden haben“, so Schneider. „Dies ist nur möglich, wenn die Rahmenbedingungen passen. Mit der Gemeinde Baiersbronn – speziell mit dem Bauamt um Josef Dettling – findet ein konstruktives Miteinander statt“, so der Vorsitzende.

Er informierte über weitere Bauprojekte, welche der VfR-Gemeinde in den kommenden Monaten noch einiges abverlangen werden. Hinter dem Hauptspielfeld wird ein Beachvolleyballfeld erstellt. Hier konnten die Volleyballer zweieinhalb Wochen nach dem ersten Baggerbiss bereits die ersten Bälle schlagen. Der Vorsitzende der Dorfgemeinschaft Klosterreichenbach, Erwin Muth, teilte mit, das Vorhaben mit 5000 Euro seitens der Dorfgemeinschaft zu unterstützen.

Umrüstung des Flutlichts

Die Umrüstung des Flutlichts auf die ersehnte und hoffentlich stabilere LED-Technik soll zur Freude der Fußballer ebenfalls zügig umgesetzt werden. Der notwendige und genehmigte zusätzliche Lager- und Kühlraum für das Sportheim stehe ebenfalls noch in den kommenden Monaten zur Umsetzung an. „Nichts tun bedeutet Stillstand und Rückschritt. Wir schauen nach vorne und stellen uns den Herausforderungen“, so Schneider.

Unsere Empfehlung für Sie Schwarzwald Musikfestival Junge Musiker beeindrucken bei Konzert in Klosterreichenbach Fünf preisgekrönte Nachwuchsmusiker zeigten im Rahmen des Schwarzwald Musikfestival in der Münsterkirche in Klosterreichenbach ihr Können und stellen unter Beweis, warum sie jetzt schon zur Weltspitze gehören.

Bei den Wahlen konnten erstmals seit drei Jahren alle Posten besetzt werden, heißt es weiter. Oliver Schneider wurde als Vorsitzender für zwei weitere Jahre gewählt. Darko Pajdic übernimmt von nun an den Posten des zweiten Stellvertreters des Vorsitzenden.

Ehrennadel in Silber vom Württembergischen Landessportbund

Für 60-jährige Vereinszugehörigkeit wurden Ilse Schneider, Karl Kallfass und Rolf Mohrlok zu Ehrenmitgliedern ernannt. Weitere Mitglieder wurden für 50, 25 und 15 Jahre mit der goldenen, silbernen und bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet.

Sehr zur Überraschung des Vorsitzenden, überreichte Alfred Schweizer, Präsident des Sportkreises Freudenstadt, ihm die Ehrennadel in Silber des Württembergischen Landessportbunds (WLSB) und eine Urkunde für jahrelange ehrenamtliche Tätigkeiten im VfR.