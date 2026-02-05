Sport in Ebingen: Darbietungen strotzen vor Vielfalt

1 Ein vielfältiges Programm boten die Mitglieder des TSV Ebingen auf der Bühne. Foto: Tabea Hauer Die Darbietungen beim Spo(r)tlight-Programm des TSV Ebingen ließen keine Wünsche offen.







Der TSV Ebingen veranstaltete am vergangenen Wochenende sein alljährliches Spo(r)tlight. Insgesamt 13 Darbietungen wurden dem Publikum präsentiert, darunter drei Gastauftritte. Die vereinseigenen Auftritte zeigten dabei die große Bandbreite des TSV Ebingen. Von ruhigen und entspannenden Elementen, etwa mit dem Beitrag „Let me be like water“ der Yogagruppe von Conny Heinz über sportlich-rhythmische und tänzerisch anspruchsvolle Darbietungen der Tanz- und Fitnessgruppen von Jolanta Schieber und Nadine Burkart bis hin zu kraftbetonten und turnerischen Höchstleistungen. Diese wurden unter anderem von der Crosstraining-Gruppe unter der Leitung von Christine Klauser, dem Parcours-Team von Magnus Schlagenhauf und Marco Bücherer sowie zwei Auftritte der Turnabteilung, choreographiert durch Evelyn Karsten, gezeigt. Zu den Gastauftritten zählten „Contemporary Dance Meer“ der DJK Ebingen, die Gruppe Eightcounts vom TSV Meßstetten mit der Choreografie „You ready?“ sowie Anette Karsten mit ihrem Beitrag „I hope it hurts“. Unter den Besuchern befanden sich auch Oberbürgermeister Roland Tralmer sowie Norbert Fritsch vom Turngau und Rolf Niggel vom Sportkreis Zollernalb. Im Rahmen der Veranstaltung wurde der Gerstenecker-Wanderpokal von Lena Irion an Leonie Hoh übergeben. Die Auszeichnung würdigt sowohl ihre sportlichen Erfolge als Turnerin als auch ihr Engagement als Trainerin und Kampfrichterin. Eine besondere Ehrung erhielt zudem Emma Mayer, die sich dieses Jahr den Titel als Deutsche Meisterin im Jahnkampf sicherte. Den Abschluss des Abends bildete musikalische Unterhaltung mit der Band P.O.P – Passion of Party.