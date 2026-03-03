Sport in Dotternhausen: Der Kunstrasenplatz lässt sich mieten

Die Gemeinde Dotternhausen fertigt eine Benutzungs- und Entgeltordnung an. Preise und Bedingungen sind genau festgelegt.
Auf dem Kunstrasenplatz in der Plettenbergstraße am Ortsrand trainiert und spielt hauptsächlich der SV Dotternhausen. Bei Bedarf kann der Platz, dessen Eigentümerin die Gemeinde Dotternhausen ist, auch anderen Vereinen zur Verfügung gestellt werden – natürlich in Absprache mit den heimischen Kickern. Der Gemeinderat hat nun einige Regelungen und Voraussetzungen hierfür festgelegt.