Der familiäre Volkslauf mit Tradition in Weiden wird jedes Jahr am 1. Advent im nahegelegenen Fuchswald des Sportgeländes ausgetragen.

Der Sportverein Weiden freut sich über zahlreiche Teilnehmer und spannende Zieleinläufe. Die abwechslungsreiche und reizvolle Strecke verläuft größtenteils auf Wald- und Wirtschaftswegen. Nordic Walker, Hobby- wie auch ambitionierte Läufer kommen auf den verschiedenen Strecken auf ihre Kosten.

Bewirtung und Tombola

Start und Ziel an der Mehrzweckhalle Läufer wie Nordic Walker können am 1. Dezember am Hauptlauf (10,7 Kilometer) oder an der Mittelstrecke (5,9 Kilometer) teilnehmen. Für Kinder von sechs bis 15 Jahren gibt es 1,5 und 2,4 Kilometer lange Schülerläufe. Für die kleinen Lauf-Fans ist der 350 Meter lange Knirpslauf auf dem Sportplatz mit Medaillengarantie zu meistern.

Start und Ziel der Läufe befinden sich an der Mehrzweckhalle am Sportgelände in Weiden ab 10 Uhr. Die Teilnehmer erwartet ein motiviertes Team, eine familiäre Atmosphäre, gute Bewirtung, attraktive Geld- und Sachpreise bei der Siegerehrung, sowie die begehrte Tombola-Verlosung. Anmeldeschluss ist Donnerstag, 28. November, Nachmeldung sind gegen Gebühr vor Ort möglich.

Das Streckenprofile und weitere Infos befinden sich auf der Homepage www.sportverein-weiden.de/html/adventslauf.html

Die Online-Anmeldung ist möglich unter my.raceresult.com/312277.