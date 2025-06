Sport in Donaueschingen

1 Am Öschberghof steht bald das nächste Trainingslager an. Bundesligist RB Leipzig kommt Ende Juli auf die Baar. Geplant ist dabei auch ein Vorbereitungsspiel. Foto: Daniel Vedder Der RB Leipzig kommt zum Trainingslager in den Öschberghof. Der zweifache Pokalsieger bereitet sich auf die neue Saison vor.







Jetzt ist es raus! Auch in diesem Sommer gastiert wieder ein Fußball-Bundesligist zur Saisonvorbereitung auf der Baar. Wie der Verein selbst auf seiner Webseite verkündet hat, schlägt RB Leipzig von 23. bis 30. Juli am Öschberghof in Aasen auf.