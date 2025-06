Sport in Bräunlingen

1 Drei Wochen nach dem Ende seiner Rad-Karriere kauft sich Domenic Weinstein seine erste Maschine. Inzwischen ist der Sportler auch in der Welt des Motocross-Sports zu Hause. Foto: Andrea Hauger Domenic Weinstein ist bis 2022 Profi bei Radrennen. Jetzt hat er eine neue Leidenschaft entdeckt.







Link kopiert



Seine Radrennkarriere stand für Domenic Weinstein aus Unterbaldingen jahrelang im Fokus. Er war Deutscher Meister in der Einerverfolgung, holte die Silbermedaille bei den Bahneuropameisterschaften, war bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und Tokio dabei. Doch dann die Überraschung: 2022 hängt er seine Karriere an den Nagel.