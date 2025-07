Sport in Blumberg: VfL organisiert erstmals Mädelstag

1 Zehn Mädchen haben viel Spaß bei verschiedenen sportlichen Übungen am Mädelstag des VfL Riedböhringen gehabt. Das Foto zeigt (hinten von links): Melissa, Leni, Mara, Mira, Nora. Vorn (von links): Mariella, Rosalie, Felicitas und Lena. Foto: Lena-Marie Baschnagel Der Verein wirbt mit einer Aktion um Spielerinnen für die neue Juniorinnenmannschaft. Sie soll zur nächsten Saison angemeldet werden.







Der VfL veranstaltete am Sonntag, 29. Juni, zum ersten Mal einen Mädelstag. Alle Fußball-interessierten Mädchen der Jahrgänge 2010 bis 2014 waren dazu eingeladen, auf den Sportplatz zu kommen. Die Mädchen haben zwei Stunden gemeinsam trainiert. Dabei gab es verschiedene Übungen. Die Mädels konnten zeigen, was sie am Ball schon drauf haben oder einfach mal eine neue Sportart ausprobieren und erhielten auch theoretischen Input. Es wurden nicht nur die neuen Trikots vorgestellt, sondern auch das Konzept für die neue Runde erklärt. Denn zur neuen Runde im Sommer möchte der VfL gemeinsam in der Spielgemeinschaft Riedböhringen, Fützen, Hondingen, Riedöschingen erstmals eine Juniorinnenmannschaft melden.