Sport in Blumberg: Den TuS aus dem finstren Tal geführt

Sport in Blumberg

1 Die scheidenden Vorsitzenden des TuS, Marco Hörenz und Andreas Kuntz (von links) haben viel geleistet. Foto: Hans Herrmann

Vor acht Jahren starb der langjährige TuS-Vorsitzende Volker Kuntz. Marco Hörenz und Andreas Kuntz übernahmen in diesen schweren Tagen die Verantwortung für den Verein. Der TuS steht wieder auf solidem Grund und hat Riesenschritte in den vergangenen acht Jahren gemacht.









Link kopiert



Der scheidende TuS-Vorsitzende Marco Hörenz zieht nach achtjähriger Amtszeit eine positive Bilanz. „Wir haben im gesamten Vorstandsteam große Geschlossenheit bewiesen und konnten aufgrund dieses Zusammenhaltes in den vergangenen Jahren einiges bewegen“, so sein Fazit. Nach dem plötzlichen Tod seines Vorgängers und langjährigen Weggefährten auf dem Platz, Volker Kuntz, habe er sich und die formierte Vorstandschaft in der Pflicht gesehen, den TuS aus dieser Talsohle herauszuführen.