Sport in Balingen: Ärger mit dem Kunstrasenplatz am Schulzentrum

Das Kunstrasenfeld am Schulzentrum Längenfeld weist Mängel auf. Die Stadt gibt einen Einblick.
Gehen der Stadt Balingen so langsam die Kunstrasenplätze aus? Ganz so dramatisch stellt sich die Situation nicht dar, aber ein genauerer Blick auf die aktuelle Lage lohnt sich dennoch. Der Kunstrasenplatz neben der Bizerba-Arena befindet sich aktuell noch mitten in der Sanierungsphase – planmäßig. Nicht vorhergesehen waren dagegen Probleme auf der Kunstrasenanlage beim Schulzentrum Längenfeld. Die Verwaltung schilderte diese vor Kurzem dem Gremium des Technischen Ausschusses. Es gebe Probleme mit dem Flor auf dem Feld, hieß es. Wir haben daraufhin bei der Stadt noch mal nachgefragt, wie sich die Lage darstellt.