Sport im Zollernalbkreis: Jetzt nach Herzenslust biken und laufen

Ausdauersport wird immer beliebter. Für spezielle Laufschuhe und das richtige Rad haben sich zwei Experten aus Albstadt und Balingen zusammengetan.
Aktuell sind Ausdauersportarten äußerst beliebt. Das sagen Marika Höhne, Mitgründerin und Trainerin bei der „Running Crew“ in Balingen, und Paul Weise, Mitinhaber des „Cube Store“ in Albstadt. Damit sind schon mal zwei von drei Sportarten eines Triathlons abgedeckt, nämlich das Laufen und das Radfahren. Würde also nur noch das Schwimmen fehlen. Im Jahr 2000 wurde der Triathlon olympische Sportart und hält auch mehr und mehr Einzug in den Laiensport und das Freizeiterlebnis.