Sport im Zollernalbkreis: Jetzt nach Herzenslust biken und laufen

Aktuell sind Ausdauersportarten äußerst beliebt. Das sagen Marika Höhne, Mitgründerin und Trainerin bei der „Running Crew“ in Balingen, und Paul Weise, Mitinhaber des „Cube Store“ in Albstadt. Damit sind schon mal zwei von drei Sportarten eines Triathlons abgedeckt, nämlich das Laufen und das Radfahren. Würde also nur noch das Schwimmen fehlen. Im Jahr 2000 wurde der Triathlon olympische Sportart und hält auch mehr und mehr Einzug in den Laiensport und das Freizeiterlebnis.

Beim Laufsport kommen immer wieder auch Anfänger hinzu, bemerkt Marika Höhne, die den Halbmarathon bevorzugt. Warum diese Sportart so beliebt ist, liege ihrer Einschätzung nach unter anderem daran, dass man nicht viel an Equipment benötigt, man überall trainieren kann, dabei die herrliche Landschaft genießen und einfach mal abschalten und den Kopf freibekommen kann. Die wichtigste Ausstattung ist der Laufschuh. Und der sollte dem Läufer und seinen Gewohnheiten angepasst sein, um Verletzungen zu vermeiden. Denn der Fuß erfährt beim Laufen eine hohe Stoßbelastung.

Am besten werden die Beinachsenstabilität gemessen und eine Laufschuhanalyse durchgeführt. Klingt hoch wissenschaftlich, kann aber laut Marika Höhne entscheidend sein, ob man schmerzfrei seinem Sport nachkommen kann und vielleicht auch gewisse Erfolge erzielt. Außerdem gibt es für jeden Bereich ganz eigene Laufschuhe: Dauerlaufschuh, Temposchuh oder Carbonschuh. „Die Schuhwelt ist riesig“, weiß die Fachfrau, die ihre Kundinnen und Kunden entsprechend berät.

Sie weiß vom eigenen Kundenstamm, dass die Beratung sehr geschätzt wird. Deshalb kommt es bei der Running Crew auch nur selten vor, dass sich Kunden ausführlich beraten lassen, um dann den Schuh vermeintlich günstiger übers Internet zu bestellen. Dieses Phänomen plagt den Einzelhandel seit geraumer Zeit.

Ähnliches berichtet Paul Weise vom Cube Store, der sein Fachwissen in Sachen Radsport ebenfalls gerne weitergibt. Auch hier gibt es Unterschiede bezüglich des Einsatzbereiches, ob es ein Rennrad, ein Mountainbikerad oder ein Gravelrad sein soll: „Will ich sportiv unterwegs sein, eine kurze Feierabendrunde drehen oder mehrtägige Touren planen?“. Eine Beratung in Anspruch nehmen und dann per Internet bestellen? Auch das verneint der Vertreter des Cube Stores. Denn das Rad wird entsprechend Größe, Einsatzgebiet und Preisklasse für den Kunden ausgesucht und angepasst. Denn auch im Bereich Radsport soll man ja ohne Schmerzen oder Verletzungen unterwegs sein.

„Test an Try“ ist der Titel der neuen Veranstaltung in Ebingen

Um die Zusammenarbeit lokaler Spezialhändler zu stärken und den Kunden eine breite Möglichkeit zu geben, das Equipment in Ruhe zu testen, haben die beiden Anbieter aus Balingen und Albstadt eine Veranstaltung ins Leben gerufen, die sich „Test and Try“ nennt und am Samstag, 21. Februar, von 15 bis 17 Uhr in der Sigmaringer Straße 66 in Ebingen auf dem Gelände des Cube Stores in Albstadt stattfindet. Auf einem Parcours können sowohl verschiedene Räder als auch diverse Laufschuhe getestet werden.

Speziell für diesen Tag und dieses Event haben sowohl die Running Crew als auch der Cube Store weitere Laufschuhe und Testräder geordert, die man sonst nicht zur Verfügung hat. Man muss sich beim Ausprobieren auch nicht auf den vorgegebenen Parcours beschränken, sondern kann Schuhe und Räder auch über längere Strecken testen. Das Event richtet sich weniger an Kinder, sondern vielmehr an Erwachsene, aber gerne auch an absolute Anfänger in den beiden Sportarten. Außerdem haben beide Anbieter noch mehr im Programm als „nur“ die entsprechende Ausstattung.

Bei der Running Crew geht es häufig auch um Lauftraining, Bahntraining, Tempotraining und Intervalltraining. Laut Marika Höhne stärkt man dadurch auch den Teamgedanken in der klassischen Einzelsportart, regt zu Staffellauf oder Firmenlauf an. Ähnlich sei es im Bereich Radsport, bemerkt Paul Weise, der übrigens auch selbst gerne läuft und nicht nur mit dem Rad unterwegs ist.