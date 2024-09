Sport im TV Hechingen: Laufend Glücksgefühle in der Gruppe

1 Spaß am Laufen vermittelt der Hechinger Lauftreffs immer dienstags und donnerstags. Beim Panoramalauf am Sonntag, 22. September, will man noch mehr Mitläufer begeistern. Foto: Klaus Stopper /Klaus Stopper

Der Panoramalauf des TV Hechingen am Sonntag, 22. September, ist eine Chance für alle, die grundsätzlich gerne mal Sport machen möchten, aber irgendwie kommt immer was dazwischen. Hier können sie Motivation tanken.









Nichts ist motivierender als gute Beispiele, und so schauen wir mal an einem Dienstagabend um 17.45 Uhr im Weiherstadion vorbei. Nach und nach trudeln deutlich über 20 Leute zum Lauftreff ein. Man begrüßt sich fröhlich, plaudert. Beruhigender Eindruck: Von der Figur her sehen die wenigsten wie Leistungssportler aus. Dass hier einige zehn Kilometer am Stück joggen können, würde man kaum vermuten.