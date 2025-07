Bewegung, frische Luft und Gemeinschaft: Die beliebte Aktion Sport im Park ist auch in diesem Sommer ein großer Erfolg in VS.

Bereits zum dritten Mal lädt die Stadt – in Kooperation mit der AOK – alle Bürgerinnen und Bürger zu kostenfreien und offenen Sporteinheiten im Grünen ein.

Seit dem 2. Juni verwandeln sich der Rosengarten auf dem Hubenloch in Villingen und die Möglingshöhe in Schwenningen regelmäßig in Freiluft-Fitnessstudios.

Ob Yoga am Morgen, Pilates zum Feierabend oder schweißtreibende Fitnesseinheiten nach der Arbeit – das vielfältige Programm hält für jedes Fitnesslevel und jeden Geschmack das passende Angebot bereit, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ohne Anmeldung

„Das Besondere an Sport im Park ist der niederschwellige Zugang – ganz ohne Anmeldung, ohne Verpflichtung und für alle Altersgruppen. Die stetig steigende Teilnehmerzahl zeigt: Die Menschen haben Freude an gemeinsamer Bewegung unter freiem Himmel“, so das Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport der Stadt Villingen-Schwenningen. Sport im Park sei ein Beispiel dafür, wie Bewegung, Gemeinschaft und Gesundheitsförderung Hand in Hand gehen können – und das ganz unkompliziert, mitten in der Natur.

Noch bis zu den Sommerferien können Interessierte das Programm ausprobieren – insgesamt über zehn Wochen hinweg.

Übersicht

Die Einheiten dauern rund eine Stunde, finden auch bei Regen statt und erfordern keine Vorkenntnisse. Lediglich für die folgenden Angebote wird gebeten, eine eigene Matte mitzubringen: Pilates, Yoga, Functional Fitness und Qi Gong.

Eine Übersicht aller Termine sowie kurzfristige Informationen zu wetterbedingten Ausfällen sind online abrufbar unter www.villingen-schwenningen.de/sport/aktuelles. Die genauen Treffpunkte: Villingen, Rosengarten auf dem Hubenloch, Kalkofenstraße 22 und Schwenningen, Möglingshöhe am Slackline-Parcours, Salinenstraße 80.

Die Zeiten der einzelnen Angebote sind wie folgt:

Montag: Yoga, 17.30 bis 18.30 Uhr, Villingen. Dienstag: Pilates 18 bis 19 Uhr, Villingen, Lauftreff 18.30 bis 19.30 Uhr, Villingen und Functional Training 17.30 bis 18.30 Uhr, Schwenningen.

Mittwoch: Yoga 9 bis 10 Uhr, Villingen und Qi Gong 17.30 bis 18.30 Uhr, Villingen.

Donnerstag: Yoga 17.30 bis 18.30 Uhr, Schwenningen