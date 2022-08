11 Das Feld rollt an. Foto: Ziechaus

Erstmals war in Schiltach der Start für die Abschlussetappe bei der Deutschland Tour mit dem Ziel Stuttgart.















Schiltach - Am Aueplatz vor den Toren der Hansgrohe SE fiel pünktlich um 12.15 Uhr der Startschuss für die letzte Etappe der Deutschland Tour, die am Mittwoch in Weimar gestartet war.

Bei der Vorstellung auf der Bühne der Tourveranstalter am Vorland hatten sich 114 Fahrer aus 24 Teams in die Meldeliste eingetragen und angekündigt, dass bei der engen Platzierung noch alles drin sei und sie deshalb auf der Strecke durch den Schwarzwald in die Vollen gehen wollen.

Fahrer hautnah

In die Vollen gegangen sind auch die Veranstalter der Firma Hansgrohe und der Stadt mit dem Rahmenprogramm des sportlichen Events, das mit vielen Unterbrechungen seit 1911 stattfindet. So gaben sich bereits am Samstag die Band Slackjoint die Ehre, am Sonntagnachmittag spielte The Dorph. Auf der Bühne in der Auestraße stellten sich die Fahrer von Bora-hansgrohe vor mit Simon Geschke, der bei der Tour de France lange Zeit das Trikot des besten Bergfahrers getragen hatte. Er kündigte an, auf der Schlussetappe mit vielen Höhenmetern das weiße Trikot für die Bergwertung nicht aus den Augen zu verlieren.

Programm für junge Radler

Gut aufpassen mussten auch die ganz jungen Nachwuchsfahrer auf dem Trainingsparcours mit Rampen und Wippen. Dabei konnten die Kinder unter den Augen ihrer Eltern einzelne angepasste Elemente von Mountainbike-Strecken ausprobieren. Direkt daneben war eine "Spielwiese" mit Rampen aufgebaut für die Kleinen mit Laufrädern, während ein paar Meter weiter die Papas und Mamas im Wechsel schicke und elastische Rennfahrertrikots in den Ausrüstungszelten testen konnten.

In den Zelten vor dem Firmengebäude wurde ausgestellt, was die Sponsoren bei der Deutschland-Tour anbieten. Für die vielen Besucher auf zwei Rädern gab es für die edlen Bikes eine kurze Waschstraße, die intensiv genutzt wurde. Die Kinder stürmten währenddessen ein aufgeblasenes Piratenschiff mit Rutschbahnen oder ein paar Schritte weiter einen Kletterberg. Hier wie bei der Tour entscheiden die Motivation und Ausdauer, wer zuerst oben ankommt.