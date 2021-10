3 Atemberaubend: die Sportler und das Publikum. Foto: Kimmig

Der Sportverein Villingendorf (SVV) feiert wieder Feste. Mit atemberaubenden Sporteinlagen und unerschrockenem Humor gelang ein kurzweiliges Programm.

Villingendorf. Sie können es noch. Nach der Coronapause holte der SVV das Publikum in die Turn- und Sporthalle Villingendorf zurück. Mit einem Auftakt, der besser hätte kaum sein können.

Fast drei Stunden kokettierte Bernd Kohlhepp in seiner Paraderolle als "Herr Hämmerle" mit dem Publikum, das ihn am Ende frenetisch dafür feierte. Vor allem die erste Reihe im Saal, aber auch Fotograf Alex war der spontanen Comedy im Schwoba-Style ausgeliefert.

Da war etwa Jeanette, deren Namen Hämmerle im tiefen Timbre genussvoll, am Schluss verpackt in ein Liebeslied, über die Lippen rollte, oder Thomas, der in seinem Leben nie über Rosswangen hinauskam, aber Kleidung von seiner Frau trug, damit sie ihn an jenem Abend nicht in die Halle begleiten konnte.

Je wärmer die Gäste mit dem Parodisten wurden, umso gnadenloser nahm Herr Hämmerle sie ins Visier. Charmant freilich, aber derart unerschrocken, dass selbst der Klogang, nicht unkommentiert blieb: "Muss das denn sein."

Die Turn- und Bewegungslandschaft, zu deren Finanzierung Bernd Kohlhepp mit seinem Auftritt beiträgt, wird Herr Hämmerle wahrscheinlich nie beehren. Aber Schnitzel wolle er stiften, versprach er, wobei bis zum Schluss nicht klar wurde, ob damit die Schnitzelgrube oder der Gaumenschmaus gemeint war.

Das Publikum hingegen lockte an diesem Abend nicht nur die Comedy. Sie waren begeistert vom sportlichen Können der Turner, die während den Pausen bei den Damen wie den Herren fulminante Sprünge zeigten. Und sie kamen, um den Verein bei seinem Großprojekt, dem Bau der Turn- und Bewegungslandschaft, zu unterstützen.

Getragen werde der Bau von vier Säulen, resümierte daher auch Frank Moosmann, der durch den Abend moderierte. Von vielen Menschen, die hinter dieser Idee stehen und sie unterstützen, von denjenigen, die den finanziellen Umfang mittragen, von der Gemeinde, die das Projekt wohlwollend begleitet, und besonders von einem Menschen: Klaus Seifried.

Als Präsident des Vereins habe er aus einer Vision einen Plan reifen lassen und in Bewegung gesetzt. Seifried, der mit großen Applaus gefeiert wurde, führte die Entwicklung vor Augen, die vor zehn Jahren mit konkreten Gesprächen begann. Er ist überzeugt, dass mit der Turn- und Bewegungslandschaft ein großer Meilenstein in der Geschichte des SVV geschaffen werde.

Der SVV leiste damit in der gesamten Region einen "unschätzbaren Wert" zur Bewegungsförderung. Die Comedy-Abendserie sei eine "sehr wichtige Einnahmequelle" auf diesem Weg. Sehr dankbar blicke er auf die zurückliegenden Jahre und die vielen Partner und Unterstützer, die geholfen hätten, den finanziellen Kraftakt zu tragen.

Nachdem im vergangenen Jahr mit dem Bau der Mehrzweckhalle begonnen worden sei, stehe sie ab Januar für das vielseitige Sportangebot des SVV zur Verfügung. Gleichzeitig werde mit dem Abriss der alten Turn- und Festhalle begonnen. Damit werde Platz für den Bühnenanbau der Mehrzweckhalle und für die Turn- und Bewegungslandschaft gewonnen. Beides solle Ende des Jahres 2022 fertig gestellt sein. "Wir freuen uns riesig auf diesen Tag."

Im kommenden Jahr wird noch einmal zum Comedy- und Sportabend geladen. Der Fünfte in der Serie findet dann in der neuen Mehrzweckhalle statt.