1 Die Holzäpfel ziehen am Sonntag durch Dunningen. Foto: Kimmich

Was für ein herrliches Bild: Die Sonne lachte den Holzäpfeln, die sich am Sonntag spontan zum Umzug durch den Ort formierten.















Dunningen (kif) - Da haben sich die lokalen Bäcker in den vergangenen Tagen sicherlich über den sonderbaren Anstieg an Brezelbestellungen – oder vielleicht auch nicht? Am Sonntag sprangen tatsächlich 127 gezählte Holzäpfel durch die Dunninger Ortschaft und verteilten Brezeln und Süßes an die Kinder. Offiziell geplant war dies allerdings nicht, es kam aber sehr gut an.

Programm auf dem Dorfplatz

Das anschließende Programm auf dem Dorfplatz hingegen wurde seit längerem geplant und erforderte einiges an Organisationsstrategie. Mit Holzäpfelpräsident Michael Notheis an der Spitze gelang dies souverän und so gab es ein buntes Programm, das bis in den Abend hineinragte.

Dem Brauchtum gebührend wurden die Holzäpfelkleidle vorgestellt, die Holzäpfelmädels gaben in einem mehrminütigen Tanz wieder ihr Bestes und begeisterten die Zuschauerschar.

Showtanz begeistert

Auch die Dramaqueens präsentierten ihren eingeübten Showtanz und zeigten sich als Pfadfinder auf der Suche nach der Liebe. Selbstverständlich umrahmte der Musikverein das Programm mit seinen Stücken und ließ es sich auch nicht nehmen, zu den Stücken wie "Seven Nation Army" oder "Narcotic" der Guggenmusik aus dem Nachbarort Seedorf zu tanzen.