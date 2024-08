Im Rahmen des Engagements für ökologische und soziale Initiativen in Bad Dürrheim freut sich der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen, den Start der neuen Förderrunde für das Jahr 2024/25 bekannt zu geben.

Auch dieses Jahr stellt der Mineralbrunnen wieder eine finanzielle Unterstützung von insgesamt 10 000 Euro zur Verfügung, um bedeutende, kostbare Projekte zu fördern, die das Zusammenleben in unserer Kurstadt verbessern – so die Mitteilung des Unternehmens.

Die Förderinitiative für das Jahr 2024/25 hat bereits begonnen, und die lokalen Vereine und Organisationen wurden entsprechend informiert. In diesem Zyklus stellt der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen erneut einen Betrag von 10 000 Euro bereit, um Projekte zu fördern, die das Zusammenleben sowie die Bereiche Landschaft, Ökologie oder Kultur in unserer Kurstadt verbessern. Besonders aussichtsreich sind Vorhaben, die der breiten Öffentlichkeit zugutekommen, von mehreren Vereinen getragen und ehrenamtlich unterstützt werden.

Im vorherigen Zyklus profitierte das Blasorchester Bad Dürrheim von der Förderung, indem Gelder für die Einrichtung und den Unterhalt einer Bläserklasse an der Grund- und Werkrealschule Bad Dürrheim bereitgestellt wurden.

Der Generationentreff Lebenswert erhielt einen Zuschuss für Hochbeete im Rahmen ihrer Umweltbildung. Ebenfalls gefördert wurde Karibuni, der eine Apfelpresse für die Kindertagesstätte Stadtkäfer anschaffte.

Einsendeschluss 2. Dezember 2024

Der Einsendeschluss für die aktuellen Förderanträge ist der 2. Dezember. Die Auswahl der Projekte erfolgt durch ein Gremium, das sich aus Vertretern des Mineralbrunnens, der Stadtverwaltung, den Gemeinde- und Ortschaftsräten, Umwelt- und Sozialexperten sowie einem Jugendvertreter der lokalen Schulen zusammensetzt.

Klare und gut durchdachte Anträge mit Projektbeschreibung, Kostenaufstellung und Eigenleistung sowie dem geplanten Zeitpunkt der Realisierung sind per E-Mail an marketing@bad-duerrheimer.de zu senden, so das Unternehmen.