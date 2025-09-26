Sponsoren des ukrainischen Sports: Unterstützung des Fußballs, wenn es am meisten zählt

Der Sport in der Ukraine hat in den letzten Jahren enorme finanzielle Belastungen durchlebt. In diesem herausfordernden Kontext hat sich der Unternehmer und Gründer des führenden ukrainischen iGaming-Unternehmens Favbet, Andriy Matyukha, als ein entscheidender Verbündeter des ukrainischen Sports erwiesen. Das Firmenlogo ist mittlerweile auf den Trikots von fünf verschiedenen Clubs der ukrainischen Premier League zu sehen, darunter der 13-fache Meister Schachtar Donezk und der Neuling LNZ Tscherkassy.
Diese Sponsorings, die sowohl historische Schwergewichte als auch kleinere aufstrebende Vereine einschließen, bieten den Clubs, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen, eine lebenswichtige Unterstützung. Als Favbet 2023 offizieller Hauptpartner von Schachtar wurde, lobte die Clubführung das langjährige Engagement des Unternehmens für den Sport sowie seine sozialen Projekte – darunter auch Hilfe beim Wiederaufbau kriegsbeschädigter Sportinfrastruktur.