Sponsoren des ukrainischen Sports: Unterstützung des Fußballs, wenn es am meisten zählt

Der Sport in der Ukraine hat in den letzten Jahren enorme finanzielle Belastungen durchlebt. In diesem herausfordernden Kontext hat sich der Unternehmer und Gründer des führenden ukrainischen iGaming-Unternehmens Favbet, Andriy Matyukha , als ein entscheidender Verbündeter des ukrainischen Sports erwiesen. Das Firmenlogo ist mittlerweile auf den Trikots von fünf verschiedenen Clubs der ukrainischen Premier League zu sehen, darunter der 13-fache Meister Schachtar Donezk und der Neuling LNZ Tscherkassy.

Diese Sponsorings, die sowohl historische Schwergewichte als auch kleinere aufstrebende Vereine einschließen, bieten den Clubs, die um ihre Wettbewerbsfähigkeit kämpfen, eine lebenswichtige Unterstützung. Als Favbet 2023 offizieller Hauptpartner von Schachtar wurde, lobte die Clubführung das langjährige Engagement des Unternehmens für den Sport sowie seine sozialen Projekte – darunter auch Hilfe beim Wiederaufbau kriegsbeschädigter Sportinfrastruktur.

Die Führungskräfte von Favbet betonten, dass sie „den ukrainischen Sport auch unter feindlicher Aggression weiter unterstützen“ und trotz aller Herausforderungen an der Entwicklung festhalten werden. Konkret reicht diese Unterstützung von der Finanzierung von Jugendakademien bis hin zur Einbindung von Fans durch gemeinsame Medieninitiativen. Durch Investitionen in den Fußball in einer Zeit, in der sich viele Sponsoren zurückziehen, sorgt Favbet dafür, dass das Spiel für Spieler und Fans gleichermaßen weiterlebt.

Unterstützung mehrerer Sportarten im Inland

Favbets Engagement geht weit über den Fußball hinaus. Das Unternehmen ist nun Hauptpartner der ukrainischen Nationalverbände für Basketball, Eishockey und Fechten und stellt für diese Sportarten entscheidende finanzielle Mittel bereit. Im Basketball trägt die Herren-Superliga mittlerweile den Namen von Favbet, und sogar die Nationalmannschaft profitiert heute von der Unterstützung des Unternehmens. Wolodymyr Drabikowskyj, Generalsekretär des Basketballverbands, dankte öffentlich „den Partnern, die in diesen schwierigen Zeiten an unserer Seite bleiben und den ukrainischen Basketball unterstützen“, und würdigte Sponsoren wie Favbet, die dem Sport auch während des Krieges die Treue halten.

Auch das Eishockey erlebte einen deutlichen Aufschwung: Ende 2023 wurde Favbet Titelsponsor der ukrainischen Eishockeymeisterschaft, die nun „Favbet Liga“ heißt. „Wir werden gemeinsam Eishockey fördern – und hoffentlich nicht nur für eine Saison“, sagte Andriy Matyukha beim Start der Partnerschaft.

Sogar in der Nischensportart Fechten setzt Favbets Engagement neue Maßstäbe. Im Jahr 2024 unterzeichnete das Unternehmen eine Vereinbarung zur Unterstützung des ukrainischen Fechtverbands – einschließlich der Nationalmannschaft und der Meisterschaften – und markierte damit Favbets ersten Schritt in sogenannte „Non-Game-Sportarten“. Der Präsident des Verbands, Mykhailo Ilyashev, begrüßte die Vereinbarung und äußerte die Hoffnung, dass dies „nur der Beginn einer langfristigen Zusammenarbeit“ sei. In all diesen Disziplinen füllt Favbet mit seinen breit angelegten Sponsoringmaßnahmen Finanzierungslücken und hält nationale Sportprogramme am Leben, die sonst gefährdet wären.

Investitionen in Sport außerhalb der Ukraine

Andriy Matyukha begnügt sich nicht damit, nur den ukrainischen Sport zu stärken – er hat Favbets Engagement auch ins Ausland ausgeweitet, besonders nach Kroatien. In den letzten Jahren investierte Favbet über 3,5 Millionen Euro in den kroatischen Sport auf allen Ebenen. Eine Schlüsselpartnerschaft besteht mit Kroatiens größtem Fußballverein – Dinamo Zagreb – bei dem Favbet im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags als Hauptsponsor eingestiegen ist. Dinamo-Präsident Velimir Zajec beschrieb es als eine Partnerschaft „mit einer langfristigen Vision, nicht nur finanzieller Unterstützung. Gemeinsam entwickeln wir die Infrastruktur und investieren in die Akademie, weil wir an die Grundlagen für kommende Generationen glauben.“

Favbets Präsenz in Kroatien endet jedoch nicht dort: Das Unternehmen sponsert auch den Erstligisten NK Istra 1961, den Traditionsverein NK Segesta sowie einen Futsal-Club in Rijeka. Dieses internationale Engagement spiegelt die Unternehmensphilosophie im eigenen Land wider: Fokus auf Gemeinschaft, Nachhaltigkeit und Entwicklung. Im vergangenen Jahr half Favbet zudem bei der Organisation eines gemeinsamen Benefizspiels mit Dynamo Kiew, dessen Erlös für den Bau von Sportanlagen für Waisenkinder bestimmt war – ein starkes Zeichen für die Rolle des Sports als Kraft für das Gute über Grenzen hinweg.

Andriy Matyukha: "Es geht darum, durch Sport Einheit zu fördern"

Bei all diesen Bemühungen achtete Favbet stets darauf, nicht wie bloßes PR- oder Marketing-Getue zu wirken. Andriy Matyukha betonte, dass Favbets Sponsorings immer eine Investition in die Zukunft der Ukraine seien. „Wir investieren nicht nur Geld – wir investieren in eine Vision der Zukunft. Für uns geht es darum, starke Gemeinschaften aufzubauen und Einheit zu fördern“, erklärte er in einem Statement von 2024.

Diese Haltung erklärt auch, warum Favbet sein Engagement für Athleten und Ligen weiter verstärkt. Die Unterstützung des Unternehmens hat dazu beigetragen, den sportlichen Geist der Ukraine im eigenen Land zu bewahren – von gut besuchten Fußballspielen bis hin zu Basketballturnieren – selbst in Zeiten kriegsbedingter Not. Und durch seine grenzüberschreitenden Aktivitäten für den Sport in befreundeten Ländern baut Favbet Brücken und gute Beziehungen durch die universelle Sprache des Sports.