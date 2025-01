Nicht ganz anders als sonst, aber mit ganz besonderen neuen Elementen, hat das „Spo(r)tlight“ des TSV Ebingen die Besucher in der Festhalle verzaubert. Erstmals dabei waren die Elevinnen von Armin Weiss – und ihr Ballett-Tanz die reinste Augenweide.

Grazie war Trumpf beim „Spo(r)tlight“, der Gala des TSV Ebingen, die Giulia Battiato und Carolin Wacker moderierten und die gleichwohl mit dem temperamentvollen Auftritt aller Akteure auf der Bühne der Festhalle begann.

So sind es die Stammgäste gewohnt, und die Kleidung der Akteure ließ schon einmal eine Ahnung aufkommen, was das Publikum im ausverkauften Saal erwartete. Da ist zum Beispiel die ViD-Gruppe von Nadine Schieber und Kim Schöning, die „Crazy TikTok-Trends“ in Dirndln und flauschischigen Tier-Kostümen aufleben lässt – und im kleinen Schwarzen den „Womanizer“ betört.

Die Tanzpaare „Boogie and more“ ernten begeisterten Applaus für die schwungvoll-nostalgische Choreographie, die sie mit Bernd und Heike Schlagenhauf einstudiert haben. Jolanta und Nadine Schiebers Zumba-Gruppe, die von Jahr zu Jahr größer wird und immer mehr männlichen Zuwachs bekommt, leben „La Pasión de Zumba“, während die Step-Gymnastinnen beim „Streetlife Step“ die Bühne erzittern lassen.

Die Titanen freuen sich auf Zuschauer

Das tut sie auch beim ersten Auftritt der Basketball-Titans von Faton Gjegjani und Daniel Kauerhof, die einen Donkey nach dem nächsten im Korb platzieren, dem sie sich tänzelnd und leichtfüßig nähern, ehe sie zum gewaltigen Absprung ansetzen – am 2. Februar hoffen sie auf viele Zuschauer bei ihrem Spiel in der Ebinger Mazmannhalle.

Außerdem rockt es beim „Bounce to the Beat“ von Jolanta Schiebers Fitness-Mix-Gruppe und beim Auftritt der Oberligamannschaft – im vergangenen Jahr aufgestiegen –, die mit Evelyn Karsten und Dina Rückert zu Queen-Hits tänzerisch turnen. Den Atem halten die Zuschauer an, als die Parkour-Sportler um Magnus Schlagenhauf und Marco Bücherer über Kasten-Türme und Barren springen, als wären sie Gummibälle – Salti und gehockte Schrauben inklusive.

Wie weit sich ein Mensch verbiegen kann

Ein großer Teil des Abends ist diesmal aber dem filigranen Sport gewidmet, wozu nicht nur die Stargäste beitragen: Conny Heinz und Martina Ringle glänzen mit ruhigen, kraftvollen Yoga-Übungen, zeigen, wie weit sich ein gut trainierter Körper biegen kann – und ernten nicht nur tosenden Applaus, sondern auch bewundernde Blicke.

Das gilt erst recht für die Wettkampfgymnastinnen des Turnvereins Truchtelfingen, die von Jasmin Schairer trainiert werden und ihr Wettkampfprogramm mit Keulen, Reifen und Seil zeigen: In ihren bezaubernden Trikots hantieren sie mit ihren Geräten so sicher, dass noch Zeit bleibt, einen Spagat auf die Bühne zu legen oder einen Flik-Flak zu schlagen, während das Teil in der Luft ist.

Janina und Selina Domani sind aber nicht die einzigen, die mit ihren Körpern Kunst schaffen: Die Elevinnen der Ballettschule Armin Weiss treten erstmals beim „Spo(r)tlight“ auf: In einem verzaubernden Tanz lassen die Oberstufen-Schülerinnen des Meisters „Das letzte Einhorn“ auferstehen und erwecken mit dem Dornröschenwalzer im zweiten Teil eine der bekanntesten Märchenfiguren zum Leben – vollendet getanzt, wunderschön anzusehen.

Höhepunkt der gut zweistündigen Gala ist die Reise durch die Musikgeschichte der ehemaligen Turnerinnen um Evelyn Karsten: Zu Gassenhauern, bei denen alle mitsingen können, lassen sie es richtig krachen, zeigen, dass sie auch die anspruchsvollen Figuren noch drauf haben und krönen ihren Auftritt gar mit der Hebefigur aus Dirty Dancing .

Kein Wunder, dass Vorsitzender Hartmut Rall fast platzt vor Stolz auf seinen Verein, als er das jubelnde Publikum – darunter Oberbürgermeister Roland Tralmer, Sportkreis-Präsident Rolf Nickel und Jürgen Koch, Präsident des Turngaus Zollern-Schalksburg, noch zum Tanz im Foyer mit Sascha Arnold einlädt, wo der Abi-Jahrgang 2025 des Gymnasiums bewirtet.

Christian-Gerstenecker-Pokal

Lena Irion

hat aus den Händen von Hartmut Rall, dem Vorsitzenden des TSV Ebingen, den Christian-Gerstenecker-Pokal 2025 für besondere Verdienste in der Jugendarbeit entgegen genommen. Sie war am 1. November 2013 im Alter von acht Jahren in den TSV eingetreten, hat die Liga-Turnerinnen verstärkt und zahlreiche Erfolge erzielt. Seit vielen Jahren ist sie nun Trainerin in der STB-Turnschule, die Evelyn Karsten leitet, und hat im vergangenen Jahr ihre Ausbildung zur Physiotherapeutin begonnen – auch diese Fähigkeiten kommen ihren Schützlingen beim Training zugute. Erste Gratulantin war Angelina Buling, die im vergangenen Jahr den Christian-Gerstenecker-Pokal erhalten hatte.