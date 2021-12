1 Die Polizei sucht nach dem Unfallfahrer. (Symbolfoto) Foto: Pleul

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat die Polizei aufgenommen, nachdem ein unbekannter Autofahrer in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Reutenbachstraße einen Verkehrsunfall verursacht hat und danach geflüchtet ist.















Link kopiert

Königsfeld-Weiler - Der Fahrer eines Audis fuhr in Richtung Ortsmitte, als er in einer leichten Linkskurve zu weit nach links kam, eine Verkehrsinsel mit Fußgängerquerhilfe und das darauf aufgestellte Verkehrsschild überfuhr.

Bei dem Aufprall verlor der Audi mehrere Fahrzeugteile. Ohne sich darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter.

Autofahrer fährt in das Splitterfeld

Am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr fuhr laut einer Zeugin ein unbekannter Fahrer eines silbergrauen Daimler-Benz in das zurückgelassene Splitterfeld. Der Autofahrer hielt zwar kurz an, fuhr jedoch in Richtung Mariazell/Hardt/Flözlingen weiter. Ob der Daimler-Benz beschädigt wurde, ist derzeit unbekannt.

Hinweise nimmt das Polizeirevier St.Georgen, Telefon 07724/9495-00, entgegen. Insbesondere der Fahrer des silbergrauen Daimler-Benz wird gebeten, sich zu melden.