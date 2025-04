Spitzentreffen zu Trumps Zöllen: Kretschmann schlägt Zoll-Alarm für Baden-Württemberg

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann sagte, die von den USA angedrohten und willkürlichen Zölle seien ein Angriff auf den internationalen Handel. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

US-Präsident Trump macht bei Zöllen ernst. Ministerpräsident Kretschmann schlägt Alarm. Baden-Württemberg ist vom Export besonders abhängig.









Link kopiert



Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) sieht die von US-Präsident Donald Trump angedrohten Zölle auf ausländische Waren mit Sorge. „Die exportstarke Industrie in Baden-Württemberg wäre davon besonders betroffen – insbesondere durch die Zölle auf importierte Autos und Autoteile“, sagte der 76-Jährige am Donnerstag in Stuttgart bei Beratungen. Die baden-württembergische Politik, Wirtschaft und Gewerkschaften setzen im Zollstreit auf Gespräche zwischen den USA und der Europäischen Union, um eine weitere Eskalation zu vermeiden.